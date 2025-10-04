विज्ञापन

अंशुला कपूर ने की बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई, तस्वीरें शेयर कर के लिखा- उसका शांत प्यार, घर जैसा लगता है...

अंशुला कपूर की सगाई में जान्हवी कपूर और खुशी कपूर और भाई अर्जुन कपूर शामिल हुए.

नई दिल्ली:

बोनी कपूर की बेटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंशुला कपूर ने इसी साल जुलाई में न्यूयॉर्क में अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई की थी. कपल ने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए इसका ऐलान किया. दो दिन पहले उन्होंने मुंबई में एक निजी समारोह आयोजित किया, जिसमें परिवार के कुछ करीबी सदस्य शामिल हुए. उन्होंने अपनी बहनों जान्हवी कपूर और खुशी कपूर और अपने भाई अर्जुन कपूर की कई तस्वीरें शेयर कीं. एक तस्वीर में सोनम कपूर और रिया कपूर भी समारोह में शामिल हुईं.

कैप्शन में लिखा था, "02/10/2025. ये सिर्फ़ हमारा गोर धना नहीं था, ये हर छोटी-छोटी बात में झलकता प्यार था. रो के पसंदीदा शब्द हमेशा से 'हमेशा और हमेशा के लिए' रहे हैं—और आज, ये शब्द मुझे बेहद प्यारे और सच्चे लगने लगे. उसका प्यार मुझे यकीन दिलाता है कि परियों की कहानियां सिर्फ़ किताबों में नहीं, बल्कि ऐसे ही पलों में ज़िंदा रहती हैं. एक कमरा हंसी, गले लगने, दुआओं और उन लोगों से भरा हुआ जो हमारी दुनिया को भरपूर महसूस कराते हैं।.और फिर, मां का प्यार... चुपचाप हमें अपने आगोश में ले लेता है. उनके फूलों में, उनके शब्दों में, उनकी सीट पर, जिस तरह से उनकी मौजूदगी अब भी हर जगह महसूस हो रही थी."

"मुझे बस इतना याद है कि मैं चारों ओर देख रही थी और सोच रही थी, हमेशा के लिए ऐसा ही महसूस होना चाहिए. रब राखा." जुलाई में अंशुला ने रोहन के साथ अपने सफ़र के बारे में एक भावुक नोट लिखा—एक डेटिंग ऐप पर मुलाक़ात से लेकर न्यूयॉर्क की खूबसूरत जगह पर सगाई तक. तस्वीरों में रोहन घुटनों के बल बैठकर अंशुला को प्रपोज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस कपल ने एक किस के साथ इस पल को यादगार बनाया.  कुछ और तस्वीरों में अंशुला गर्व से अपनी सगाई की अंगूठियां दिखाती नज़र आ रही हैं.

अंशुला ने लिखा, "हम एक ऐप पर मिले थे. किसी मंगलवार रात 1:15 बजे बातचीत शुरू हुई. हम उस सुबह 6 बजे तक बात करते रहे. फिर भी, किसी तरह ऐसा लगा जैसे किसी महत्वपूर्ण चीज़ की शुरुआत हो रही है. तीन साल बाद, मेरे पसंदीदा शहर में सेंट्रल पार्क के महल के सामने उसने मुझे प्रपोज़ किया. भारतीय समयानुसार ठीक 1:15 बजे."

"और किसी तरह दुनिया उस पल को जादुई बनाने के लिए बस थोड़ी देर के लिए रुक गई. बस एक शांत सा प्यार जो घर जैसा लगता है. मैं कभी भी परियों की कहानियों में यकीन रखने वाली लड़की नहीं रही, लेकिन @rohanthakkar1511 ने उस दिन मुझे जो दिया, वह बेहतर था. क्योंकि यह जानबूझकर किया गया था. विचारशील. वास्तविक. हम." अंशुला ने आगे कहा, "मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त से सगाई कर ली है - मेरा सुरक्षित स्थान, मेरा अपना." अंशुला कपूर की सगाई की फोटो में जान्हवी कपूर, ख़ुशी कपूर, अर्जुन कपूर, सोनम कपूर और परिवार के अन्य सदस्य नजर आ रहे हैं. 
 

