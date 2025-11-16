अंशुला कपूर ने मंगेत्तर रोहन के जन्मदिन पर शेयर किया खूबसूरत पोस्ट, लिखा-मेरे खाने-पीने का...  

विज्ञापन

नई दिल्ली:

एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर के मंगेतर रोहन ठक्कर ने शनिवार को अपना जन्मदिन मनाया. अंशुला ने खास अंदाज में रोहन को जन्मदिन की बधाई दी. अंशुला ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे दोनों साथ में इंजॉय कर रहे हैं. अंशुला ने पोस्ट कर लिखा, "आपके साथ मैं सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूं. आप मुझे हौसला देते हैं, मेरे खाने-पीने का ख्याल रखते हैं और जिंदगी के हर कदम पर मेरा साथ देते हैं. आपका प्यार शांत होते हुए भी इतना गहरा है कि उसने मेरी जिंदगी बदल दी है. 

उन्होंने आगे लिखा, "आप मेरी खुशियों को अपनी खुशियां मानते हैं, मेरे हर मुश्किल वक्त में बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़कर साथ खड़े रहते हैं. हालांकि, आपने ये मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया और आप मुझे उस तरह समझते हो, जैसे शायद मैंने खुद को भी कभी नहीं समझा होगा. जन्मदिन मुबारक हो, रोहन. आपके साथ जिंदगी सच में हसीन है."

अंशुला का यह पोस्ट प्रशंसकों को काफी पसंद आ रहा है. वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद अंशुला और रोहन ने अक्टूबर 2025 में सगाई कर ली है. बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी, जिसके बाद कई मुलाकातों के बाद दोनों ने लगभग एक-दूसरे को 3 साल तक डेट किया था. 

न्यूयॉर्क शहर में सेंट्रल पार्क में रोहन ने अंशुला को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसकी जानकारी खुद अंशुला ने एक पोस्ट के जरिए दी थी. रोहन ठक्कर एक स्क्रीनप्ले राइटर हैं और फ्रीलांस राइटर के तौर पर काम करते हैं. 

