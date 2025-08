'सैयारा' के बाद ये फिल्म भी सुपरहिट, 7 दिन में 53 करोड़ के पार, 100 फिल्मों पर भारी आखिरी के 20 मिनट

क्लीम प्रोडक्शंस की महावतार नरसिम्हा, जो होम्बले फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत की गई है, सच में एक सरप्राइज हिट बनकर आई है और अब बॉक्स ऑफिस पर राज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही. भारतीय सिनेमा के पैमाने को नए सिरे से परिभाषित करते हुए, फिल्म ने भव्यता, आध्यात्मिकता और दमदार कहानी को पहले कभी न देखे गए तरीके से जोड़ा है. बड़े पैमाने पर दर्शकों को सिनेमाघरों में खींचते हुए, इसने लगातार बढ़ते कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. हफ्ते के दिनों में सबसे ज्यादा कमाई करते हुए, फिल्म ने गुरुवार को 53 करोड़ रुपये का कलेक्शन अपने नाम किया है.

हां, महावतार नरसिम्हा को अब कोई नहीं रोक सकता. फिल्म को लगातार शानदार रिव्यू और दर्शकों से जबरदस्त सराहना मिल रही है. बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए रखते हुए, इसने गुरुवार को 53 करोड़ रुपये की कमाई की, जो अब तक का सबसे ज्यादा वीकडे कलेक्शन है. यह साफ दिखाता है कि फिल्म देखने के लिए दर्शकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है. बेहतरीन वर्ड ऑफ माउथ के साथ, आने वाले दिनों में कलेक्शन और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है.

53 CRORES India GBOC and counting… 💥

The unstoppable #MahavatarNarsimha continues to reign supreme at the box office.



Witness the divine rage unfold on the big screen 🦁🔥#Mahavatar @hombalefilms @VKiragandur @ChaluveG @kleemproduction @shilpaadhawan @AshwinKleem @SamCSmusic… pic.twitter.com/ZeV8LDDelc