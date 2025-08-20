सैयारा से नहीं डरी, कूली और वॉर 2 का भी डटकर किया सामना- वही फिल्म अब कमाने जा रही 300 करोड़

इस फिल्म ने सैयारा (Saiyaara) के तूफान में भी अपने लिए दर्शकों की भीड़ तलाश ली. अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 के बीच भी कदमताल जारी रखा. यही नहीं कूली और वॉर 2 जैसी बड़ी फिल्मों की आवक के बीच भी इसने दर्शकों को सिनेमाघर तक खींचना जारी रखा. हम यहां बात कर रहे हैं एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा (Mahavatar Narsimha) की. होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन्स की बड़ी ऐनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा इतिहास बनाने वाली है. फिल्म 300 करोड़ की तरफ कदमताल कर रही है. सिर्फ 26 दिन में ही दुनियाभर से इसका कलेक्शन लगभग 280 करोड़ तक पहुंच गया है.

ये भी पढ़ें: महावतार नरसिम्हा के बाद पर्दे पर आएंगे भगवान शिव के अवतार, मंगलवार के दिन हुआ रिलीज डेट का ऐलान

अब महावतार नरसिम्हा पहली भारतीय ऐनिमेटेड फिल्म बनने जा रही है जो इस बड़े मुकाम तक पहुंचेगी. कई भाषाओं में आई फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' ने अपनी पौराणिक भव्यता, शानदार एनिमेशन और बेहतरीन कहानी के दम पर हर उम्र के दर्शकों को अपनी तरफ खींचा है. इस फिल्म में भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें पुरानी कथाओं को नए एनिमेशन के साथ पेश किया गया है.

होम्बले फिल्म्स, जो केजीएफ और कंतारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने के लिए जानी जाती है, ने एक बार फिर अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया है. 'महावतार नरसिम्हा' के साथ, इस स्टूडियो ने ना सिर्फ भारतीय एनिमेशन के लिए नया स्टैंडर्ड सेट किया है, बल्कि मेनस्ट्रीम के सिनेमा में पौराणिक कहानियों को सफल बनाने का एक नया तरीका भी दिखाया है.

होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन्स ने मिलकर इस ग्रैंड एनिमेटेड फ्रेंचाइजी की आधिकारिक लाइनअप जारी कर दिया है, जो अगले एक दशक तक भगवान विष्णु के दस दिव्य अवतारों की गाथा बताएगी. इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई महावतार नरसिम्हा (2025) से, इसके बाद आएंगे महावतार परशुराम (2027), महावतार रघुनंदन (2029), महावतार द्वारकाधीश (2031), महावतार गोकुलानंद (2033), महावतार कल्कि पार्ट 1 (2035) और महावतार कल्कि पार्ट 2 (2037). ये यूनिवर्स भारतीय माइथोलॉजी को नई तकनीक और भव्यता के साथ दर्शकों के सामने पेश करेगा.

महावतार नरसिम्हा का डायरेक्शन अश्विन कुमार ने किया है, और इसे शिल्पा धवन, कुशल देसाई, और चैतन्य देसाई ने क्लीम प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म को शानदार विजुअल्स, सांस्कृतिक विविधता, बेहतरीन फिल्म तकनीक, और मजबूत कहानी के साथ, 3डी और पांच भारतीय भाषाओं में 25 जुलाई 2025 को रिलीज किया गया है.

