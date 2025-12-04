माधुरी दीक्षित बेटों को पापा की तरह डॉक्टर नहीं बल्कि बनाना चाहती हैं यूट्यूबर, डॉक्टर नेने हैं वजह

बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी आने वाली वेब सीरीज मिसेज देशपांडे की प्रमोशन में जुटी हैं. ये वेब सीरीज 19 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है. ओटीटी और सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म की अहमियत पर बात करते हुए उन्होंने अपने बेटों के फ्यूचर को लेकर भी बात की. हाल ही में एक इंटरव्यू में माधुरी ने YouTube पर एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर के तौर पर अपने पति श्रीराम नेने की सक्सेस के बारे में बताया और हेल्थ और जिंदगी के एक्सपीरियंस के बारे में पब्लिक बातचीत में हिस्सा लेने की अपने परिवार की इच्छा के बारे में बताया.

माधुरी ने डिजिटल कंटेंट बनाने में अपने पति की अचीवमेंट्स के बारे में बताया, खासकर पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में. माधुरी ने SCREEN पर Creator X Creator के लेटेस्ट एडिशन में कहा, "मेरे पति बहुत टेक सैवी हैं, वह कमाल के हैं. उन्होंने YouTube पर बहुत कुछ किया है, जहां वह हेल्थ के बारे में बात करते हैं, अलग-अलग बीमारियों से खुद को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डाइट और वेलनेस के बारे में जानकारी देते हैं. वह बहुत अच्छा करते हैं. लोग इसे देखना चाहते हैं क्योंकि वे सीखना चाहते हैं."

यह भी पढ़ें: महिमा चौधरी आज करने वाली हैं दूसरी शादी? पैपराजी से बोलीं मेरी शादी है जरूर आना...

माधुरी ने प्राइवेसी बनाए रखने और परिवार के एक्सपीरियंस ऑनलाइन शेयर करने के बीच बैलेंस पर बात की. उन्होंने बताया कि उनके पति की जानी-पहचानी पब्लिक प्रेजेंस देखने वालों को कनेक्टेड महसूस कराती है, साथ ही काम की जानकारी भी देती है. उन्होंने कहा, "जब वह चेहरा इतना जाना-पहचाना होता है, तो आपको एक तरह का जुड़ाव महसूस होता है और आप बात करने वाले व्यक्ति से जुड़ जाते हैं. इसलिए, वे आपकी बात सुनते हैं. यह मजेदार है."

माधुरी ने आगे कहा, उन्हें नहीं लगता कि इस प्रोसेस में, उनके पति अपने परिवार की ज्यादा बातें पब्लिक में ला रहे हैं. वह कहती हैं, "लोग आपके अनुभव सुनना चाहते हैं और आपकी सीख देखना चाहते हैं ताकि वे उससे सीख सकें. YouTube इसी के लिए है."

यह भी पढ़ें: कपिल शर्मा के शो के नए प्रोमो से गायब कप्पू, कीकू शारदा, कृष्णा, सुनील ग्रोवर दिखे लेकिन नहीं दिखे कपिल शर्मा

एक्टर ने डिजिटल स्टोरीटेलिंग के लिए अपने परिवार के अप्रोच के बारे में बताया, यह देखते हुए कि उनके YouTube अपीयरेंस में उनके बच्चों, एरिन और रायन, और उनके ससुराल वालों के साथ इंटरजेनरेशनल पॉडकास्ट शामिल हैं. इन सेशन का मकसद पुरानी पीढ़ी की कहानियों और सीखों को नई पीढ़ी के साथ शेयर करना है.

माधुरी ने कहा, "हमने दादा-दादी के साथ उनके सफर पर एक सेशन किया, और बताया कि हमारे बच्चे उनसे कैसे प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं," उन्होंने आगे कहा, "जब बच्चे कॉलेज गए, तो हमने मिड-टर्म तक उनके अनुभव और वे कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पर एक पॉडकास्ट किया. उनके कॉलेज जाने से पहले, हमने एक सेशन किया कि वे कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. हमने उन्हें खाना पकाने की बेसिक बातें सिखाईं, जैसे अंडे और पास्ता, ताकि वे उस मामले का ध्यान रख सकें."

यह भी पढ़ें: लाख कोशिशों के बाद भी अपने बेटे को स्टार नहीं बन पाया ये हिट फिल्म मेकर, मरते दम तक पूरा नहीं हो पाया ये अरमान

माधुरी ने देखा कि उनके बेटों ने कैमरे के सामने बात करने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ खुद को ढाल लिया है, यह एक ऐसा माहौल है जो दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म से अलग है. उन्होंने उनके इंडिपेंडेंस की तारीफ की और डिजिटल कम्युनिकेशन में जेनरेशनल बदलाव पर बात की.

माधुरी कहती हैं, "यह इंस्टाग्राम या ट्विटर से भी बिल्कुल अलग मीडियम है. यह देखना बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे बात करते समय कितने कॉन्फिडेंट होते हैं. वे जिंदगी में अपनी पसंद और जिस बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत श्योर होते हैं. हम उनसे हर दिन बहुत कुछ सीखते हैं. उन्हें किसी स्टार या किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है. वे YouTube पर अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं. यह कमाल की बात है."