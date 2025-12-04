विज्ञापन

महिमा चौधरी आज करने वाली हैं दूसरी शादी? पैपराजी से बोलीं मेरी शादी है जरूर आना...

महिमा चौधरी के लेटेस्ट वीडियो ने फैन्स को हैरान कर दिया है क्योंकि वह जब पैपराजी से मिल रही हैं अपनी शादी का जिक्र कर रही हैं.

महिमा चौधरी कर रहीं दूसरी शादी?
नई दिल्ली:

महिमा चौधरी पिछले कुछ दिनों से जनता को हैरान किए बैठी हैं. वह जहां भी नजर आती हैं अपनी शादी का जिक्र छेड़ देती हैं. लोग हैरान हैं कि क्या महिमा 52 साल की उम्र में वाकई दोबारा शादी करने जा रही हैं. हाल में वह एक इवेंट के दौरान पैपराजी से मिलीं तो फिर अपनी शादी का जिक्र छेड़ दिया. वीडियो में आप देखेंगे कि महिमा बाहर निकलते हुए दिख रही थीं. इतने में पैपराजी ने बात करनी चाही तो महिमा बोलीं कल मेरी शादी होने वाली है और हंसते हुए आगे चलती गईं.

दूसरी शादी कर रही हैं महिमा चौधरी?

अब अगर ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में भी सवाल आया है तो बता दें कि महिमा चौधरी कोई शादी वादी नहीं कर रही हैं. ये  सब वह अपनी आने वाली फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी की प्रमोशन के लिए कर रही हैं. इस फिल्म में वह संजय मिश्रा के साथ नजर आने वाली हैं. फिल्म की प्रमोशन में वह इस तरह जुटी हैं कि कई बार दुल्हन की तरह लाल जोड़े में भी नजर आ चुकी हैं. 

दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी की कहानी क्या है?

इस फिल्म की कहानी एक एक लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी शादी के चक्कर में अपने पिता की दूसरी शादी कराने के मिशन में जुट जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि उसके ससुराल वाले चाहते थे कि उनके घर पर कोई महिला हो. अब ये शादी किस तरह होती है और दूसरी मां को ढूंढने में किस तरह के चैलेंज आते हैं इसे मजेदार तरीके से बुना गया है. इस फिल्म में संजय मिश्रा, व्योम यादव और महिमा चौधरी लीड रोल में हैं. ये फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है.

