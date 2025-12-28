सिनेमा टिकट की बढ़ती कीमतें थिएटर में दर्शकों की संख्या को कैसे प्रभावित कर रही हैं, माधुरी दीक्षित ने बताए कारण

बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने हाल ही में फिल्म देखने के बदलते ट्रेंड्स पर अपने विचार शेयर किए, जिसमें उन्होंने बताया कि सिनेमा टिकट की बढ़ती कीमतें थिएटर में दर्शकों की संख्या को कैसे प्रभावित कर रही हैं. IANS से ​​खास बातचीत में 'दिल तो पागल है' एक्ट्रेस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जहां अच्छी फिल्में अभी भी दर्शकों को खींच रही हैं. वहीं टिकट की बढ़ती कीमतों के कारण परिवार थिएटर में कौन सी फिल्में देखें, इस बारे में ज़्यादा सोच-समझकर फैसला ले रहे हैं. खासकर घर पर OTT प्लेटफॉर्म की सुविधा होने के कारण. माधुरी ने यह भी बताया कि OTT प्लेटफॉर्म की वजह से फिल्में घर पर आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे काम के बाद उन्हें देखना ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है.

58 साल की एक्ट्रेस ने बताया कि कई लोगों के लिए शाम को काम से घर लौटने तक काफी देर हो जाती है, इसलिए वीकेंड ही थिएटर जाने का मुख्य समय बन गया है. माधुरी दीक्षित ने कहा, “अगर फिल्म अच्छी है, तो वह चलेगी और आपने देखा है कि कुछ फिल्में अभी थिएटर में चल रही हैं. तो, ऐसा नहीं है कि फिल्में नहीं चल रही हैं. मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो टिकट की कीमत भी बहुत ज़्यादा है. इसलिए, जब कोई परिवार वहां जाता है, तो उन्हें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है. इसलिए, उन्हें सच में बजट बनाना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी नहीं.”

“साथ ही OTT की वजह से आप जानते हैं कि फिल्में आपकी उंगलियों पर हैं. आप जब चाहें, जब आपको समय मिले, घर पर देख सकते हैं. आजकल, लोगों के लिए काम से आने के बाद जब तक वे घर पहुंचते हैं, तब तक 8.30, 9.00 बज जाते हैं. उसके बाद फिल्म देखने जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है. वीकेंड ही वह समय होता है जब वे सच में जा सकते हैं, जब उनकी छुट्टियां होती हैं.”

“तो, ये सभी बातें हैं. और वे OTT पर आप फिल्म कभी भी देख सकते हैं, जब आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहें और मुझे लगता है कि घर पर फिल्म देखना सस्ता है. पूरी फैमिली के साथ, पॉपकॉर्न और सब कुछ. तो, बहुत सारे कारण हैं, मुझे बस लगता है कि कुछ चीजें ठीक की जा सकती हैं और आप जानते हैं, लोगों के लिए सिनेमा के अनुभव को बेहतर बनाया जा सकता है.”