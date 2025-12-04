विज्ञापन

IIT Bombay का वो शो, जब Madhuri Dixit पर कागज के रॉकेट फेंकने लगे दर्शक, बोलीं- मैं डर गई थी, तभी मेरी बहन ने...

कभी ऐसा भी हुआ था कि माधुरी को मंच पर देख लोग हंगामा करने लगे थे और स्टेज पर चीजें फैंकने लगे थे. इस किस्से को खुद माधुरी ने ही सुनाया है.

Read Time: 3 mins
Share
IIT Bombay का वो शो, जब Madhuri Dixit पर कागज के रॉकेट फेंकने लगे दर्शक, बोलीं- मैं डर गई थी, तभी मेरी बहन ने...
जब माधुरी दीक्षित पर कागज के रॉकेट फेंकने लगे तो दर्शक
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित न सिर्फ अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं बल्कि साथ-साथ अपने शानदार डांस स्किल्स के लिए भी जानी जाती हैं. जब भी वह मंच पर सामने होती हैं, फैंस अपना दिल थामे बैठते हैं. लेकिन कभी ऐसा भी हुआ था कि माधुरी को मंच पर देख लोग हंगामा करने लगे थे और स्टेज पर चीजें फैंकने लगे थे. इस किस्से को खुद माधुरी ने ही सुनाया है.

माधुरी दीक्षित हाल ही में ANI के पॉडकास्ट पर आईं और बताया कि वह तीन साल की उम्र से कथक सीख रही हैं. उन्होंने कहा कि वह अक्सर अपनी बहनों के साथ परफॉर्म करती थीं. उन्होंने IIT बॉम्बे के मूड इंडिगो फेस्टिवल में एक खास कथक परफॉर्मेंस को याद किया और बताया कि परफॉर्मेंस के सिर्फ 15 मिनट बाद ही वहां कितना हंगामा हो गया था.

माधुरी ने बताया, "शो में लगभग 15 मिनट बीते थे और सामने बैठे लोग बू आवाज करने लगे थे. वे स्टेज पर छोटे रॉकेट जैसी चीजें फेंक रहे थे. मैं थोड़ी डर गई, लेकिन मेरी बहन ने कहा, 'नहीं, हमें अपनी यहां अड़े रहना होगा, और तुम्हें आगे बढ़ना होगा.' और हमने परफॉर्म किया." उन्होंने आगे कहा, " मैं लगभग 10 या 12 साल की थी. मैं उस समय बहुत छोटी थी..."

इसके अलावा, माधुरी ने बताया कि कैसे उन्होंने शुरुआती मुश्किलों के बावजूद अपनी बहन के साथ डेढ़ घंटे तक परफॉर्म किया और आखिरकार दर्शकों का दिल जीत लिया.

मिसेज देशपांडे बनकर आ रहीं माधुरी!

माधुरी दीक्षित जल्द ही मिसेज देशपांडे नाम के एक नए शो में एक दिलचस्प अवतार में नज़र आएंगी. पिछले हफ़्ते, शो से माधुरी का पहला लुक सामने आया था, जिसमें माधुरी बिल्कुल अलग और दिलचस्प अवतार में नजर आ रही हैं. फर्स्ट लुक में माधुरी अपना मेकअप और ज्वेलरी हटाती हुई दिखती हैं, और अगले ही फ्रेम में उनका एक रॉ, अनफ़िल्टर्ड वर्जन दिखता है. अगला शॉट इशारा करता है कि कुछ सीरियस हुआ है, क्योंकि वह सलाखों के पीछे दिख रही हैं.

हालांकि मेकर्स ने शो के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन पहला लुक ही माधुरी के फैंस को एक्साइटेड करने के लिए काफी था. मिसेज देशपांडे को कुकुनूर मूवीज़ के साथ मिलकर अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है और नागेश कुकुनूर ने डायरेक्ट किया है. यह शो जल्द ही JioCinema पर रिलीज़ होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Madhuri Dixit, Madhuri Dixit Dance, Madhuri Dixit  dance, Madhuri Dixit News In Hindi, Madhuri Dixit News House
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com