46 साल पुराने गाने डफली वाले डफली बजा पर माधुरी दीक्षित ने किया ऐसा डांस फैंस बोले- धक धक गर्ल ने समा बांध....

करण जौहर को बॉलीवुड में हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है. खासतौर पर उनकी फिल्मों के गाने जबरदस्त होते हैं. कम ही लोग जानते हैं कि करण शानदार डांस भी करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें करण जौहर ने मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांस में महारत रखने वाली माधुरी दीक्षित के साथ जमकर ठुमके लगाए. इन दोनों का डांस देखकर आस पास लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए. वहीं सोशल मीडिया पर भी फैंस काफी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं.
माधुरी दीक्षित संग करण जौहर ने लगाए ठुमके
सोशल मीडिया पर पसंद किए जा रहा ये वीडियो किसी पर्सनल पार्टी का लग रहा है. करण जौहर ब्लैक एंड व्हाइट कलर के सूट में हैं और माधुरी भी रेड एंड ब्लू ड्रेस में उनके साथ डांस कर रही हैं. ऋषि कपूर की फिल्म के गाने डफली वाले डफली बजा के बजने पर करण जौहर ने माधुरी संग डांस शुरू किया. माधुरी डांस करती हुई करण के पास आती हैं औऱ फिर दोनों इस पर डांस करते हैं. माधुरी का डांस तो वाकई शानदार है लेकिन उनके साथ डांस मूव्स दिखा रहे करण को देखकर लोग हैरत में हैं. करण वाकई ताल से ताल मिलाकर माधुरी संग डांस कर रहे हैं.
माधुरी की अदाओं पर फैंस हुए निहाल
कुछ ही दिन पहले पोस्ट किए गए इस वीडियो को काफी पसंद किया गया है.लोग इस वीडियो में करण और माधुरी के डांस को देखकर उनके दीवाने हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा है - करण के डांस के लिए सबसे मुफीद गाना. एक यूजर ने लिखा है - माधुरी जी 20 साल की लग रही है. एक यूजर ने लिखा है - माधुरी अभी भी यंग है. एक यूजर ने लिखा है - दोनों के डांस ने समां बांध दिया है. वैसे भी देखा जाए तो माधुरी दीक्षित उम्र बढ़ने के बावजूद यंग औऱ स्मार्ट दिखती हैं. उनका डांस खासतौर पर बॉलीवुड को अपना दीवाना बना लेता है.
