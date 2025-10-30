जब इस फिल्म की रिलीज से डरे थे करण जौहर, बदलना चाहते थे बाहुबली की रिलीज डेट, एक जवाब ने बदला फैसला

साल 2015 भारतीय सिनेमा के लिए किसी ब्लॉकबस्टर त्योहार से कम नहीं था. इसी साल दो दिग्गज फिल्में रिलीज हुईं. 'बाहुबली: द बिगिनिंग' और 'बजरंगी भाईजान' लेकिन इन दोनों फिल्मों की रिलीज से पहले एक दिलचस्प मोड़ आया था. दरअसल, करण जौहर ने अचानक ‘बाहुबली' के हिंदी वर्जन की रिलीज डेट बदलने का फैसला कर लिया था. उस वक्त किसी को ये नहीं पता था कि आखिर ऐसा क्यों सोचा जा रहा है, लेकिन ये बात इंडस्ट्री में चर्चा का बड़ा विषय बन गई थी.

करण जौहर का डर और प्रभास का जवाब

मामला कुछ ऐसा था कि ‘बाहुबली' का हिंदी वर्जन करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन्स के जरिए 10 जुलाई 2015 को रिलीज होना तय था. उसी हफ्ते सलमान खान की ‘बजरंगी भाईजान' भी थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी. अब सलमान का नाम ही काफी था सिनेमाघरों के बाहर भीड़ लगाने के लिए. करण को डर था कि सलमान की फिल्म का असर ‘बाहुबली' की कमाई पर पड़ सकता है.

Karan Johar thought of delaying Baahubali since Bajrangi Bhaijaan was coming that week.



Prabhas smiled and said — "You don't compete with a movie when it's Salman Khan's cinema." #SalmanKhan #Prabhas #Respect

इसी वजह से उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाने का विचार किया. लेकिन जब ये बात ‘बाहुबली' के लीड एक्टर प्रभास तक पहुंची तो उनका जवाब सुनकर सब हैरान रह गए. प्रभास ने मुस्कुराते हुए कहा- 'जब सलमान खान की फिल्म रिलीज हो रही है, तो आप किसी से भी कॉम्पटीशन नहीं करते'. उनके इस आत्मविश्वास से करण इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिल्म को तय तारीख पर ही रिलीज करने का फैसला किया.

दो फिल्मों की नहीं, सिनेमा की जीत हुई थी

आखिरकार ‘बाहुबली' 15 जुलाई 2015 को और ‘बजरंगी भाईजान' 17 जुलाई को रिलीज हुईं. दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया कि पूरा देश इनकी चर्चा में डूब गया. एस.एस. राजामौली की बाहुबली ने विजुअल्स और कहानी के मामले में इंडियन सिनेमा को नई ऊंचाई दी, जबकि कबीर खान की बजरंगी भाईजान ने इंसानियत और प्यार की एक इमोशनल दास्तान सुनाई. सलमान खान और प्रभास दोनों ने अपने-अपने अंदाज में दर्शकों का दिल जीत लिया.