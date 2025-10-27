विज्ञापन

आदित्य पंचोली ने अनिल कपूर और बोनी कपूर पर लगाया नेपोटिज्म का आरोप ? उनसे छिनी माधुरी दीक्षित की फिल्म

साल 1988 में आई अनिल कपूर की फिल्म तेजाब हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में से एक है. जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो इसको खूब पसंद किया गया था.

Read Time: 3 mins
Share
आदित्य पंचोली ने अनिल कपूर और बोनी कपूर पर लगाया नेपोटिज्म का आरोप ? उनसे छिनी माधुरी दीक्षित की फिल्म
आदित्य पंचोली ने अनिल कपूर और बोनी कपूर पर लगाया नेपोटिज्म का आरोप ?
नई दिल्ली:

साल 1988 में आई अनिल कपूर की फिल्म तेजाब हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में से एक है. जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो इसको खूब पसंद किया गया था. इस फिल्म अनिल कपूर के साथ माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में थीं. तेजाब की रिलीज के 37 साल बाद अब एक एक्टर ने अनिल कपूर और उनके भाई बोनी कपूर पर बिना नाम लिए नेपोटिज्म का आरोप लगाया है. एक्टर का आरोप है कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर फिल्म का लीड रोल उनसे छीन लिया था. आरोप लगाने वाले एक्टर कोई और नहीं बल्कि आदित्य पंचोली हैं. 

ये भी पढ़ें: दुनियाभर में संजय दत्त के व्हिस्की ब्रांड ने मचाया तहलका, सिर्फ चार महीनों में बिकी इतनी लाख बोतलें

आदित्य पंचोली ने हाल ही में खुलासा किया कि फिल्म तेजाब में पहले उन्हें माधुरी दीक्षित के साथ मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था. आदित्य ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "मैं तेजाब (1988) के लिए पहली पसंद था, जिसमें मेरे साथ माधुरी दीक्षित थीं. डायरेक्टर एन. चंद्रा, जो अभी भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, इसकी पुष्टि कर सकते हैं. दुर्भाग्य से, एक अभिनेता ने अपने बड़े भाई, जो आज भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, के जरिए डायरेक्टर को प्रभावित किया और मुझे हटा दिया गया. बाकी, जैसा कि कहते हैं, इतिहास है."

आदित्य ने फिल्म इंडस्ट्री के गहरे राज भी उजागर किए और कहा कि समस्या सिर्फ नेपोटिज्म नहीं है. उन्होंने लिखा, "हाल ही में मैंने एक अभिनेता को अपनी नई फिल्म के प्रमोशन के दौरान नेपोटिज्म पर बोलते देखा. मैं साफ कहता हूं. फिल्म इंडस्ट्री में राजनीति नेपोटिज्म से कहीं गहरी है. पक्षपात, हेरफेर और सत्ता के खेल करियर को परिवार से ज्यादा प्रभावित करते हैं."

आदित्य के इस पोस्ट के बाद कई यूजर्स ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की. कुछ ने अनुमान लगाया कि वे अनिल कपूर और उनके भाई बोनी कपूर की ओर इशारा कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह बहुत ईमानदार बात है. लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं, लेकिन असल कहानी यह है कि सत्ता, प्रभाव और चुपके से की जाने वाली राजनीति तय करती है कि किसे मौका मिलेगा. सच बोलने के लिए सम्मान."

एक अन्य यूजर ने लिखा, "क्या वे अनिल कपूर और उनके भाई बोनी कपूर की बात कर रहे हैं?" तीसरे यूजर ने आदित्य के शुरुआती करियर को याद करते हुए लिखा, "आप जैसे कई लोग किनारे कर दिए गए. स्कूल के दिनों में मैंने सुना था कि साथी अच्छी फिल्म थी और आप और वर्षा जी सिनेमा के असली चेहरे थे. लोग कहते थे कि आपको और दूसरों को जानबूझकर किनारे किया गया क्योंकि कुछ लोग असुरक्षित महसूस करते थे." एन. चंद्रा द्वारा निर्देशित तेजाब एक आइकॉनिक फिल्म है, खासकर इसके गाने एक दो तीन के लिए. इस फिल्म ने माधुरी दीक्षित के करियर को नई ऊंचाई दी और अनिल कपूर की बॉलीवुड में स्थिति को और मजबूत किया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aditya Pancholi, Anil Kapoor, Boney Kapoor, Madhuri Dixit, Tezaab
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com