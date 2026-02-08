7 बार हुआ था मधुबाला को प्यार, लेकिन अंतिम समय में एकदम अकेली थी एवरग्रीन ब्यूटी

बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मधुबाला भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह अपनी कालजयी फिल्मों और गानों के जरिए आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है. बेहद खूबसूरत मधुबाला की प्रेम कहानियां लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं. एक्ट्रेस ताउम्र सच्चे प्यार को तरसती रहीं और कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया. हालांकि उन्हें कई बार प्यार हुआ, लेकिन हर बार उनकी प्रेम कहानी अलग अलग कारणों से अधूरी रह गई. मधुबाला इतनी खूबसूरत थीं कि उनकी तुलना मर्लिन मुनरो से की जाती थी. वह बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार थीं और उस दौर में देश ही नहीं दुनिया भर में उनकी खूबसूरती के चर्चे थे.

उनकी लव लाइफ के बारे में बात करें तो मधुबाला की बायोग्राफी, द मिस्ट्री एंड मिस्टिक ऑफ मधुबाला में फ्रीलांस पत्रकार और लेखक मोहन दीप ने बताया था कि वह अपनी जिंदगी में कितनी असुरक्षित थीं और उन्होंने हर उस आदमी को खो दिया जिससे उन्होंने कभी प्यार किया था. उन्होंने लिखा था, “वह एक जुनूनी औरत थी. आखिर तक अपनी असुरक्षाओं से घिरी रही. उसने पुरुषों से प्यार किया.और उन्हें खो दिया. उनके जीवन में आने वाले मर्द थे, लतीफ, मोहन सिन्हा, कमाल अमरोही, प्रेमनाथ, ज़ुल्फिकार अली भुट्टो, दिलीप कुमार, प्रदीप कुमार, भरत भूषण, किशोर कुमार.”

1. बचपन के दोस्त लतीफ थे मधुबाला का पहला प्यार

मधुबाला का जन्म और दिल्ली में हुआ था. यहीं वह बड़ी हुई. मुंबई जाने से पहले उनके दोस्त दिल्ली में लतीफ थे. दोनों बेहद करीब थे और कहा जाता है कि जब मधुबाला एक्टिंग में करियर बनाने के लिए बॉम्बे गईं तो लतीफ बेहद दुखी थे. विदाई के तोहफे के तौर पर उन्होंने लतीफ को एक लाल गुलाब दिया था, जो उनके प्यार का प्रतीक था. उन्होंने उस गुलाब को अपने पास रखा और जब मधुबाला की मौत हुई तो उसे उनकी कब्र पर रख दिया. कहा जाता है कि लतीफ हर साल 23 फरवरी (उनकी पुण्यतिथि) को मधुबाला की कब्र पर जाते थे और उस पर एक लाल गुलाब रखते थे.

2. डायरेक्टर केदार शर्मा और मधुबाला

केदार शर्मा ने ही मधुबाला को फिल्मों में ब्रेक दिया था. अफवाहें थीं कि जब केदार ने पहली बार मधुबाला को देखा था, तो उन्हें उनसे प्यार हो गया था. मधुबाला के लिए केदार का एकतरफा जुनून बढ़ता गया, लेकिन मधुबाला ने उनकी भावनाओं का जवाब नहीं दिया. उस समय मधुबाला एक युवा लड़की थीं. हालांकि, मधुबाला की छोटी बहन, मधुर बृज भूषण ने इस अफवाह के बारे में बताया था, "केदार शर्मा और मोहन सिन्हा इतने बड़े थे कि वे उनके पिता हो सकते थे."

3. डायरेक्टर, कमाल अमरोही और मधुबाला

इस लिस्ट में अगला नाम कमाल अमरोही का है. वह बॉलीवुड की सबसे बड़ी कल्ट हॉरर फिल्म, महल के डायरेक्टर थे. कहा जाता है कि दोनों एक-दूसरे के साथ घंटों समय बिताते थे और कमाल के साथ बिताया गया समय उनके जीवन का सबसे अच्छा समय था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मधुबाला के पिता ने भी उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी थी और कहा था, "आगे चलकर इन दोनों की शादी हो जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है." जब दोनों ने एक-दूसरे से शादी करने का फैसला किया, तब कमाल पहले से शादीशुदा थे. हालांकि मधुबाला भी कमाल की दूसरी पत्नी नहीं बनना चाहती थीं और उन्होंने कमाल से कहा था कि वह अपनी पत्नी और मशहूर एक्ट्रेस, मीना कुमारी को तलाक दे दें. कमल ने ऐसा करने से मना कर दिया था और मधुबाला से कहा था कि वह एडजस्ट कर लें, जिससे मधुबाला दुखी हो गई थीं. यह भी कहा गया था कि मधुबाला ने एक अजीब डील रखी थी, जिसमें उन्होंने कमाल को शादी करने के लिए 9 लाख रुपये देने की पेशकश की थी. हालांकि, उनकी बहन मधुर ने ऐसी सभी अफवाहों का खंडन किया था और कहा था,"कमाल अमरोही शादीशुदा थे और हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, हमारे परिवार की अकेली कमाने वाली सदस्य, वह उन्हें 9 लाख रुपये कैसे दे सकती थी?"

4. प्रेमनाथ और मधुबाला

प्रेमनाथ और मधुबाला की मुलाकात बादल के सेट पर हुई थी. तब तक मधुबाला पहले ही एक सुपरस्टार बन चुकी थीं और उनका रिश्ता 6 महीने तक चला, जिसके बाद एक्ट्रेस ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था. मधुबाला की बहन मधुर ने फिल्मफेयर को बताया कि उनका रिश्ता धर्म की वजह से टूटा था. मधुर ने बताया था, “आपा मधुबाला को सबसे पहले प्रेमनाथ से प्यार हुआ था. यह रिश्ता छह महीने चला. यह धर्म की वजह से टूटा. उन्होंने उनसे धर्म बदलने को कहा और उन्होंने मना कर दिया.”



5. दिलीप कुमार और मधुबाला

दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी को आज भी याद किया जाता है. मधुबाला और दिलीप कुमार की मुलाकात तराना के सेट पर हुई थी. दोनों ने नौ साल तक एक-दूसरे को डेट किया था और एक-दूसरे को अंगूठियां भी पहनाई थीं. कहा जाता है कि उन्होंने मधुबाला के पिता, अताउल्लाह खान की वजह से अपना रिश्ता खत्म कर दिया था. मधुबाला कई दिनों तक रोईं और उन्होंने फोन पर भी बात सुलझाने की कोशिश की, लेकिन दिलीप कुमार नहीं माने. एक्ट्रेस की बहन, मधुर ने उस बातचीत का एक हिस्सा शेयर किया जो मधुबाला और दिलीप कुमार फोन पर करते थे और याद करते हुए बताया, “अपने पिता को छोड़ दो और मैं तुमसे शादी कर लूंगा'. वह कहतीं, ‘मैं तुमसे शादी करूंगी लेकिन बस घर आओ, सॉरी कहो और उन्हें गले लगाओ'. यह जिद थी, जिसने उनके प्यार को खत्म कर दिया, लेकिन मेरे पिता ने कभी भी उनसे सगाई तोड़ने के लिए नहीं कहा और न ही कभी उनसे माफी मांगने की मांग की.”

कहा यह भी जाता है कि मधुबाला ने दिलीप कुमार और प्रेमनाथ दोनों को दो लाल गुलाब के साथ दो एक जैसे नोट भेजे थे. उनमें से कोई भी उस खूबसूरत एक्ट्रेस के प्रपोजल को मना नहीं कर सका. किताब, द मिस्ट्री एंड मिस्टिक ऑफ मधुबाला में इस घटना के बारे में जानकारी दी गई है. इसमें लिखा था, "वह अपने दोनों हीरो प्रेमनाथ और दिलीप कुमार को चाहती थी. हालांकि, उसे पता नहीं था कि दिलीप और प्रेमनाथ बहुत अच्छे दोस्त थे. आन में साथ काम करते हुए दोनों ने काफी समय साथ बिताया. कभी-कभी, दोनों दोस्त अपने राज एक-दूसरे को बताते थे. मधुबाला का भी जिक्र हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यंग को-स्टार ने उन्हें बेवकूफ बनाया है. दोनों को स्टार के हेयरड्रेसर के जरिए भेजा गया एक लाल गुलाब मिला था. दोनों को एक जैसे नोट मिले थे. हालांकि उनकी बहन मधुर ने इस बारे में कहा था, "मुझे बताओ, अगर प्रेमनाथ और दिलीप कुमार उसके दो-टाइमिंग से नाराज थे, तो वे उसके अंतिम संस्कार में क्यों मौजूद थे?"

6. ज़ुल्फिकार अली भुट्टो और मधुबाला

ज़ुल्फिकार अली भुट्टो मधुबाला की जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में आए थे. इंडस्ट्री के दूसरे लिंक-अप्स से अलग ज़ुल्फिकार बॉम्बे हाई कोर्ट में बैरिस्टर थे. वह एक अमीर आदमी थे, उस समय मुंबई में उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी. वह मुग़ल-ए-आज़म के सेट पर रेगुलर आते थे, जहां वह सिर्फ खूबसूरत अनारकली की एक झलक पाने आते थे. उनका कथित अफेयर ज्यादा समय तक नहीं चला और कहा जाता था कि उनके रिश्ते में भविष्य की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि मधुबाला अभी भी दिलीप कुमार के साथ अपने पिछले ब्रेक-अप के दर्द से गुजर रही थीं.



7. एक्टर- सिंगर किशोर कुमार और मधुबाला

यह उनकी ज़िंदगी के आखिरी साल थे, जब मधुबाला उन सभी अस्थिर रिश्तों से थक चुकी थीं. उन्हें एक स्थिर रिश्ते, एक साथी की तलाश थी और तभी मधुबाला चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार से मिलीं. उन्होंने 1960 में शादी कर ली, जिसके बाद वे लंदन चले गए. वहीं उन्हें दिल में छेद का पता चला और डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ दो साल हैं. मधुर ने बताया कि जब किशोर कुमार को मधुबाला की बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, “शादी के बाद वे लंदन गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ दो साल हैं. उसके बाद किशोर ने उन्हें हमारे घर छोड़ दिया और कहा, ‘मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकता. मैं अक्सर आउटडोर शूटिंग पर रहता हूं.' लेकिन वह उनके साथ रहना चाहती थीं. हालांकि, वह दो महीने में एक बार उनसे मिलने आते थे. शायद वह उनसे खुद को अलग करना चाहते थे, ताकि जुदाई का दर्द न हो. लेकिन उन्होंने कभी उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया. उन्होंने उनके मेडिकल खर्च उठाए. दोनों नौ साल तक शादीशुदा रहे.”