जब अमिताभ बच्चन ने की थी राजपाल यादव की तारीफ, 'अता पता लापता' इवेंट में राजपाल यादव के स्ट्रगल के बारे में की थी बात

2012 में राजपाल यादव की फिल्म 'अता पता लापता' के म्यूजिक लॉन्च पर जाने-माने एक्टर अमिताभ बच्चन ने खास तौर पर शिरकत की. इवेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा, "मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि राजपाल ने मुझे आज यहां बुलाया है.

जब अमिताभ बच्चन ने की थी राजपाल यादव की तारीफ
नई दिल्ली:

2012 में राजपाल यादव की फिल्म 'अता पता लापता' के म्यूजिक लॉन्च पर जाने-माने एक्टर अमिताभ बच्चन ने खास तौर पर शिरकत की थी. इवेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा, "मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि राजपाल ने मुझे आज यहां बुलाया है और मुझे पहले भी उनके साथ काम करने का मौका मिला है." उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने पूरे सफर में राजपाल के सामने आई मुश्किलों को भी माना और अपने काम के प्रति उनके डेडिकेशन की तारीफ की.

राजपाल यादव की लंबी कानूनी लड़ाई
राजपाल यादव की कानूनी परेशानियां 2010 में शुरू हुईं, जब उन्होंने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फ़िल्म 'अता पता लापता' के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 5 करोड़ रुपये उधार लिए. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, जिससे उन्हें भारी फाइनेंशियल नुकसान हुआ.  लोन चुकाने में नाकाम रहने पर राजपाल को बढ़ते इंटरेस्ट, पेनल्टी और पेमेंट में देरी का सामना करना पड़ा, जिससे आखिरकार बकाया रकम लगभग 9 करोड़ रुपये हो गई. बकाया चुकाने की कोशिश में उन्होंने लेंडर को कई चेक दिए. ये चेक बाद में बाउंस हो गए, जिससे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत क्रिमिनल केस चला. अब अमिताभ बच्चन और राजपाल यादव के बीच तारीफ का एक दशक पुराना पल, राजपाल यादव की चल रही कानूनी परेशानियों के बीच फिर से सामने आया है.

अप्रैल 2018 में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को कई चेक बाउंस होने का दोषी ठहराया मामलों में उसे छह महीने जेल की सज़ा सुनाई गई. 2019 में एक सेशन कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा. इन सालों में उन्हें उसे किश्तों में रकम चुकाने के लिए कई बार मोहलत दी गई. हालांकि उन्होंने थोड़ा-बहुत पेमेंट किया और बार-बार भरोसा दिलाया, लेकिन कोर्ट ने देखा कि वह तय समय-सीमा का पालन करने में लगातार नाकाम रहा.

कोर्ट ने कहा कि उसे अपने खिलाफ सात मामलों में से हर एक में 1.35 करोड़ रुपये देने थे और उसने निर्देश दिया कि रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा की गई रकम शिकायत करने वाले को दी जाए. अक्टूबर 2025 में, 75 लाख रुपये के दो डिमांड ड्राफ्ट जमा किए गए, लेकिन करीब 9 करोड़ रुपये का पेमेंट नहीं हुआ.

जून 2024 में हाई कोर्ट ने इस शर्त पर उसकी सज़ा को कुछ समय के लिए रोक दिया कि वह आपसी सहमति से समझौता करने की कोशिश करें.  2 फरवरी, 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 4 फरवरी को शाम 4 बजे तक जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया. 5 फरवरी, 2026 को राजपाल यादव खुद कोर्ट के सामने पेश हुए. उनके वकील ने जज को बताया कि वह 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने और नए पेमेंट शेड्यूल का पालन करने के लिए तैयार हैं. इस ऑफर के बावजूद, कोर्ट ने अपने आदेश पर दोबारा विचार करने से मना कर दिया.  इस बात पर जोर दिया कि दया को अनुशासन के साथ बैलेंस किया जाना चाहिए और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के आधार पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता. कुछ दिन बाद  राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया और अपनी छह महीने की सज़ा काट रहे हैं. 
 

