वो एक्ट्रेस, जिसे देखते ही दिल हार बैठे थे शादीशुदा राज कपूर, उसकी शादी होने पर रात-रात भर रोते थे शोमैन

Valentines Day 2026: 22 साल की उम्र में 1946 में कृष्णा कपूर से शादी कर राज कपूर ने अपना घर बसा लिया था. लेकिन इस शादी के बाद भी उनका दिल एक अभिनेत्री के लिए धड़का था.

Valentines Day 2026: इस एक्ट्रेस को पहली नजर में दिल दे बैठे थे शादीशुदा राज कपूर
Valentines Day 2026: राज कपूर (Raj Kapoor) हिंदी फिल्म जगत के सबसे सफल और चर्चित फिल्मकारों में गिने जाते हैं. वह एक शानदार एक्टर भी थे. लेकिन फिल्मों से इतर असल जिंदगी में वह एक फैमिली मैन थे और अपने परिवार के बेहद करीब थे. तीनों बेटों और दो बेटियों के पिता राज कपूर की ही विरासत आज भी कपूर परिवार में चल रही है. 22 साल की उम्र में 1946 में कृष्णा कपूर से शादी कर राज कपूर ने अपना घर बसा लिया था. लेकिन इस शादी के बाद भी उनका दिल एक अभिनेत्री के लिए धड़का था. राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने खुद अपनी किताब में इस रिश्ते को स्वीकारा था. आइए जानते हैं कि वह एक्ट्रेस कौन थीं और उनके साथ कैसी थी राज कपूर की लव स्टोरी.

राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है. "वह भी प्यार में थे – उस समय, बदकिस्मती से, मेरी मां के अलावा किसी और से. उनकी गर्लफ्रेंड उस समय की उनकी कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों की लीड एक्ट्रेस थीं, जिनमें आग (1948), बरसात (1949) और आवारा (1951) शामिल हैं."

पहली नजर में हुआ प्यार

वह अभिनेत्री थीं नरगिस. फिल्म अंदाज़ के सेट पर राज कपूर और नरगिस को पहली नज़र में प्यार हो गया था. नरगिस उस समय पहले से ही एक सुपरस्टार थीं और उनके पास 8 सुपरहिट फिल्में थीं. उनकी खूबसूरती पर फिदा होकर, राज तुरंत नरगिस के प्यार में पड़ गए और नरगिस भी उन्हें पसंद करने लगी थीं.

राज कपूर से शादी करना चाहती थीं नरगिस

नरगिस और राज कपूर 16 सालों तक प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरह से लगातार साथ रहे. रिकॉर्ड्स के अनुसार, नरगिस राज से शादी करने पर अड़ी हुई थीं, यह जानते हुए भी कि यह कानूनी तौर पर नामुमकिन था क्योंकि राज पहले से शादीशुदा थे.

कथित तौर पर, उन्होंने सबसे अच्छे वकीलों से कानूनी सलाह ली थी कि क्या किसी भी तरह से पहले से शादीशुदा आदमी से शादी करना मुमकिन है. हालांकि, यह बात नहीं बनी और दोनों अलग हो गए. राज कपूर के नरगिस और अपने परिवार में से परिवार को चुना. चोरी चोरी (1956) वह आखिरी फिल्म है जो उन्होंने साथ में की थी.

सुनील दत्त से हुई शादी

नरगिस मदर इंडिया (1959) के सेट पर सुनील दत्त से मिलीं और उन्हें उनसे प्यार हो गया, जब सुनील दत्त ने उन्हें आग से बचाया था. उन्होंने शादी की और उनके तीन बच्चे हुए, जिनमें बॉलीवुड स्टार संजय दत्त भी शामिल हैं.

