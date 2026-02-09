विज्ञापन

Hema Malini Photos: हेमा मालिनी की यंग डेज की तस्वीरें, 5वीं देख कहेंगे- यूं ही नहीं कहलाई ड्रीम गर्ल

1968 में फिल्म सपनों का सौदागर से बॉलीवुड में डेब्लू करने वाली हेमा मालिनी को इस फिल्म के बाद से ही ड्रीम गर्ल कहा जाने लगा.

हेमा मालिनी की 7 सबसे खूबसूरत तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने बेहद कम उम्र से एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी. एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर हेमा ने महज 15 साल की उम्र में तमिल फिल्म इधु सत्यम से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड हेमा मालिनी ने हिंदी फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. एक्टिंग के साथ ही हेमा आज राजनीति की भी माहिर खिलाड़ी बन चुकी हैं. आइए हेमा मालिनी के करियर और उनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं. आपको हेमा की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखएंगे जो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी.

1968 में फिल्म सपनों का सौदागर से बॉलीवुड में डेब्लू करने वाली हेमा मालिनी को इस फिल्म के बाद से ही ड्रीम गर्ल कहा जाने लगा.

1968 ही वो साल था जब हेमा पहली बार धर्मेद्र से मिली. एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान दोनों पहली बार मिले थे. 1970 में दोनों पहली बार एक साथ एक फिल्म में नजर आए, ये फिल्म थी, तू हसीन मैं जवान.

यहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हई. लंबे शूट के दौरान साथ काम करते हुए, उन्होंने न सिर्फ एक मजबूत ऑन-स्क्रीन जोड़ी बनाई, बल्कि पर्दे के पीछे भी एक-दूसरे के करीब आते गए.

उनकी प्रोफेशनल पार्टनरशिप तब लेजेंडरी बन गई जब उन्होंने 40 से ज़्यादा फिल्मों में साथ काम किया, और हिंदी सिनेमा में सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक के रूप में अपनी जगह बनाई.

पर्दे की फेवरेट जोड़ी असल जिंदगी में भी बेहद मजबूत रिश्ते में बंध चुकी थी. लेकिन धर्मेंद्र पहले से ही अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे. हेमा के परिवार ने शुरू में इस रिश्ते का विरोध किया, क्योंकि एक शादीशुदा आदमी से शादी करना मुश्किल था.

रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि धर्मेंद्र ने 1980 में अपनी शादी से पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था, यह कदम रिश्ते को कानूनी रूप से पक्का करने के लिए उठाया गया था. बाहरी दबावों के बावजूद, एक-दूसरे के प्रति वह दोनों कमिटेड थे. 1980 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर शादी कर ली, जिससे उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ.

शादी के बाद, इस जोड़े ने अपनी दो बेटियों का स्वागत किया. ईशा देओल का जन्म 1981 में और अहाना देओल का जन्म 1985 में हुआ.

हेमा के लिए, बॉलीवुड की "ड्रीम गर्ल" से मां और पार्टनर बनने का सफर घर की ज़िंदगी के साथ-साथ क्रिएटिव काम को बैलेंस करने वाला था.

