सिकंदर के डायरेक्टर की एक्शन मूवी का आ गया पहले दिन का कलेक्शन, दिल मद्रासी ने छोड़ दिया बागी 4 को पीछे

इसी साल मार्च में सलमान खान की मचअवेटेड फिल्म सिकंदर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसने 200 करोड़ के बजट में केवल 176.18 करोड़ की कमाई हासिल की. इसके चलते यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई. हालांकि रिलीज से पहले इस फिल्म से उम्मीद इसीलिए थी क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर एआर मुरुगदॉस थे, जिन्होंने गजनी जैसी सुपरहिट फिल्म डायरेक्ट की थी. हालांकि अब साउथ सुपरस्टार शिवकार्तिकेयन के साथ उनके लेटेस्ट फिल्म दिल मद्रासी रिलीज हुई है, जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया है. वहीं इस फिल्म ने ओपनिंग डे के कलेक्शन के साथ बागी 4 को पीछे छोड़ दिया है.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, मद्रासी ने पहले दिन 13 करोड़ की ओपनिंग हासिल की है. जबकि बागी 4 ने 12 करोड़ की कमाई की है. वहीं वर्ल्डवाइड यह आंकड़ा 15 करोड़ रहा है. इसके अलावा घाटी और द बंगाल फाइल्स से भी ज्यादा कमाई फिल्म ने हासिल की है.

बता दें, मद्रासी में शिवकार्तिकेयन के अलावा रुकमणि वसंत, विद्युत जामवाल, बिजू मेनन, विक्रांत संतोष, मोनिषा विजय, प्रेम कुमार, थलाईवसल विजय, ऋषि रित्विक और शबीर कालाराक्कल अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने कंपोज किया है.

फिल्म की बात करें तो मद्रासी की कहानी एक पुलिसवाले की है, जो खतरनाक गैंग द्वारा तमिलनाडु में चल रहे अवेध हथियारों की स्मगलिंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं. इस फिल्म को दर्शकों से मिक्स रिव्यू मिल रहा है.