एक्शन मूवी के साथ लौटे सिकंदर डायरेक्टर, सुपरस्टार के साथ फिल्म का आया ट्रेलर, फैंस बोले- ये होगी ब्लॉकबस्टर

सलमान खान की सिकंदर के डायरेक्टर एआर मुरुगदॉस के साथ शिवकार्तिकेयन की अपकमिंग फिल्म दिल मद्रासी का ट्रेलर रिलीज होने वाली है.

Madharaasi का ट्रेलर हुआ रिलीज
नई दिल्ली:

साउथ इंडियन स्टार शिवकार्तिकेयन पहली बार मशहूर फिल्ममेकर एआर मुरुगदॉस के साथ काम करने वाले हैं. फिल्म का नाम 'दिल मद्रासी'  है. इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो 5 सितंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है. इसी बीच श्रीलक्ष्मी मूवीज के बैनर तले बन रही 'दिल मद्रासी' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें ढेर सारा एक्शन देखने को मिल रहा है. ट्रेलर देखते ही फैंस ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है और वह फिल्म को ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर कहते हुए नजर आ रहे हैं.

जानकारों का कहना है कि शिवकार्तिकेयन और एआर मुरुगदॉस पहली बार साथ आ रहे हैं, तो दर्शकों को कुछ बड़ा और नया अनुभव होने वाला है, तभी तो फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. शिवकार्तिकेयन इस बार एक दमदार एक्शन अवतार में नजर आएंगे, जिसे देखने के लिए फैंस बेताब हैं. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी सुदीप एलामोन ने संभाली है, जबकि म्यूजिक का जादू बिखेरेंगे अनिरुद्ध रविचंदर.

‘कोलावेरी डी' से म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री करने वाले अनिरुद्ध ने पिछले कुछ सालों में ‘बेस्ट', ‘विक्रम', ‘जेलर', ‘जवान', ‘लियो', ‘इंडियन 2' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का संगीत दिया है. मुरुगदॉस एक मशहूर डायरेक्टर हैं, जो खासतौर पर सामाजिक मुद्दों पर बनी एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने ‘गजनी', ‘हॉलिडे: अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी' जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं. जबकि इसी साल उनकी सलमान खान के साथ सिकंदर रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई.

अनिरुद्ध रविचंदर एक मशहूर म्यूजिक कंपोजर और प्लेबैक सिंगर हैं. वह अधिकतर तमिल सिनेमा में काम करते हैं, लेकिन तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी उनका योगदान रहा है. 'दिल मद्रासी' में दमदार स्टारकास्ट नजर आने वाली है. फिल्म में रुक्मिणी वसंत के साथ पावर हाउस परफॉर्मर विद्युत जामवाल, बीजू मेनन, शबीर और विक्रांत शामिल हैं. फिल्म की एडिटिंग श्रीकर प्रसाद ने की है, जबकि एक्शन कोरियोग्राफी केविन और दिलीप मास्टर्स ने संभाली है. 'दिल मद्रासी' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

