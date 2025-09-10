विज्ञापन

ए आर मुरुगादॉस ने मद्रासी फिल्म को डायरेक्ट किया है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ने मन्नत मांगी थी.

सलमान के साथ सिकंदर हुई फ्लॉप तो अगली फिल्म हिट करवाने के लिए डायरेक्टर ने मुंडवाया सिर, मांगी मन्नत
फिल्म हिट करवाने के लिए डायरेक्टर ने मांगी मन्नत
नई दिल्ली:

सलमान खान की फिल्म सिकंदर फ्लॉप साबित हुई थी. इस फिल्म को ए आर मुरुगादॉस ने डायरेक्ट किया था. अब ए आर मुरुगादॉस के डायरेक्शन में बनी फिल्म मद्रासी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. ये एक तमिल साइकोलॉजिकल फिल्म है जो इंडिया में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है. ए आर मुरुगादॉस ने अपनी इस फिल्म के लिए मन्नत भी मांगी थी. उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया था. उन्होंने अपनी पहली फिल्म के बारे में भी  ऐसी ही मन्नत मांगी थी. आइए आपको इस बारे में बताते हैं.

ए आर मुरुगादॉस ने कटवा दिए सारे बाल

ए आर मुरुगादॉस ने एक इंटरव्यू में अपनी मन्नत के बारे में बताया है. उन्होंने कहा- मैंने मद्रासी के लिए पलानी मुरुगन मंदिर में अपना सिर मुंडवाया. पहले मैंने अपनी पहली फिल्म धीना के लिए प्रार्थना की थी, अब मद्रासी के लिए, क्योंकि यह भी मेरी पहली फिल्म जैसी है. मैं बहुत घबराया हुआ था, लगातार दो फिल्में नहीं बन पा रही थीं और एक गैप बन गया था. उन्होंने परंपरा निभाते हुए फिर से मंदिर में सिर मुंडवाया और ईश्वर से सफलता की प्रार्थना की.

मद्रासी ने किया इतना कलेक्शन

मद्रासी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये अब तक पांच दिन में ये 50 करोड़ के करीब पहुंच गई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 13.65 करोड़, दूसरे दिन 12.1 करोड़, तीसरे दिन 11.4 करोड़, चौथे दिन 4.15 करोड़ और पांचवें दिन 3.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 44.45 करोड़ हो गया है. फिल्म वीक डे में भी अच्छी कमाई कर रही है. इसे 50 करोड़ के क्लब में शामिल होने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है.

मद्रासी की बात करें तो इस फिल्म में शिवकार्तिकेयन, रुक्मिणी वसंत, विद्युत जामवाल, बीजू मेनन, विक्रांत, शबीर कल्लारक्कल, प्रेम कुमार, संजय और सचना नामीदास अहम किरदार निभाते नजर आए हैं.

