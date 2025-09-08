विज्ञापन

सिकंदर के डायरेक्टर की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर डंका, रिलीज से पहले कमाए 100 करोड़, अब 3 दिनों में 50 करोड़ कमाई!

Madharasi Box Office Collection Day 3: सलमान खान की सिकंदर फ्लॉप होने के बाद डायरेक्टर एआर मुरुगदॉस की लेटेस्ट फिल्म मद्रासी बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ लगाती हुई नजर आ रही है.

सिकंदर के डायरेक्टर की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर डंका, रिलीज से पहले कमाए 100 करोड़, अब 3 दिनों में 50 करोड़ कमाई!
नई दिल्ली:

Madharasi Box Office Collection Day 3: सलमान खान की सिकंदर तो आपको याद ही होगी. रश्मिका मंदाना के साथ एआर मुरुगदॉस द्वारा निर्देशित फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई की 200 करोड़ का बजट भी वसूल नहीं पाई. लेकिन अब गजनी जैसी फिल्में देने वाले डायरेक्टर साउथ सुपरस्टार शिवकार्तिकेयन के साथ नई फिल्म लेकर आए हैं, जिसका नाम मद्रासी है. फिल्म को दर्शकों का मिक्स रिस्पॉन्स मिला. लेकिन कमाई के मामले में यह फिल्म नई फिल्मों पर भारी पड़ती दिख रही है, जिसमें बागी 4 और द बंगाल फाइल्स जैसी फिल्मों का नाम शामिल है.

बॉक्स ऑक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, मद्रासी ने पहले दिन 13.65 करोड़ का नेट कलेक्शन हासिल किया था. वहीं दूसरे दिन आंकड़ा 12.1 करोड़ जा पहुंचा. हालांकि तीसरे दिन कलेक्शन में गिरावट आई और 10.85 करोड़ की कमाई फिल्म हासिल कर पाई. इसके बाद भारत में बागी ने 36.60 करोड़ का नेट कलेक्शन हासिल किया है. जबकि 3 दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा मद्रासी ने वर्ल्डवाइड पार कर लिया है.

मद्रासी की बात करें तो श्री लक्ष्मी मूवीज द्वारा 180 करोड़ के बजट में शिवकार्तिकेयन की फिल्म बनी है. वहीं खबरों की मानें तो प्री रिलीज बिजनेस के साथ फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई पहले ही कर ली थी. वहीं बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा कमाई करने के बाद मद्रासी अपना बजट वसूलने से कुछ ही दूरी पर है.

कास्ट की बात करें तो मद्रासी में शिवकार्तिकेयन के अलावा विद्युत जामवाल, रुकमणि वसंत, बिजू मेनन, विक्रांत संतोष, मोनिशा विजय, प्रेम कुमार, तलावसल विजय, ऋषि रित्विक और शब्बीर कलाराक्कल अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है.

