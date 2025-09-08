2026 में ईद पर मचेगा बवाल, ये 3 एक्टर बॉक्स ऑफिस पर देंगे एक-दूसरे को टक्कर

बॉलीवुड में ईद हमेशा से बड़ी फिल्मों के लिए शानदार मौका रहा है. और, 2026 की ईद पर तो असली महा-मुकाबला होने जा रहा है. इस बार तीन बड़ी फिल्में, संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर', इंद्र कुमार की कॉमेडी धमाका 'धमाल 4', और यश की पैन इंडिया एक्शन फिल्म 'टॉक्सिक', एक साथ रिलीज होंगी. ये टक्कर सिर्फ स्टार्स की नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग जॉनर और स्टाइल की भी होगी. यानी कि इस बार ईद पर बॉक्स ऑफिस पर सितारों की बड़ी भिड़ंत नजर आएगी. और, फैन्स की होगी बल्ले बल्ले जो अपनी पसंद के हिसाब से फेवरेट मूवी चुन सकते हैं. तो, चलिए जानते हैं कैसा होने वाला है ये मेगा शो डाउन.

लव एंड वॉर: भंसाली की भव्य लव स्टोरी

संजय लीला भंसाली एक बार फिर बड़े परदे पर लौट रहे हैं. अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'लव एंड वॉर' के साथ. जिसमें हैं आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल. भंसाली के जाने पहचाने भव्य स्टाइल और गहराई भरे इमोशंस से सजी ये फिल्म एक बड़ी विजुअल ट्रीट मानी जा रही है. रणबीर और आलिया की जोड़ी को भंसाली के निर्देशन में देखना फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा.

धमाल 4: मस्ती की पूरी गारंटी

कॉमेडी लवर्स के लिए आ रही है 'धमाल 4', जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं इंद्र कुमार. इस फिल्म में हैं अजय देवगन, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और रितेश देशमुख. यानी आप कह सकते हैं कि मस्ती और हंसी का पुराना धमाल फिर परदे पर लौट आया है. 'धमाल' सीरीज की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है. और, ये फिल्म पूरे परिवार को हंसी के रोलर कोस्टर राइड पर ले जाने वाली है.

टॉक्सिक: एक्शन का पैन-इंडिया ब्लॉकबस्टर

दूसरी तरफ है साउथ सुपरस्टार यश की बड़ी फिल्म 'टॉक्सिक', जो पूरे भारत में कई भाषाओं में रिलीज होगी. इसमें यश के साथ नजर आएंगी कियारा आडवाणी और नयनतारा. एक्शन, स्टाइल और ग्लोबल अपील से भरपूर ये फिल्म साउथ की बड़ी फिल्मों की तर्ज पर बनाई गई है. जो सिर्फ हिंदी बेल्ट ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस को भी टारगेट कर रही है.