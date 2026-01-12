विज्ञापन

यश की 'टॉक्सिक' पर विवाद, आप महिला विंग ने कर्नाटक महिला आयोग में दर्ज कराई शिकायत, टीजर के इंटीमेट सीन पर उठाए सवाल

यश की नई फिल्म टॉक्सिक का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है. टीजर को लेकर दर्शकों ने अपनी अलग-अलग राय दी. यश की फिल्म टॉक्सिक लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब यह विवादों में घिर गया है.

यश की फिल्म टॉक्सिक' पर हुआ विवाद
यश की नई फिल्म टॉक्सिक का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है. टीजर को लेकर दर्शकों ने अपनी अलग-अलग राय दी. यश की फिल्म टॉक्सिक लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब यह विवादों में घिर गया है. आम आदमी पार्टी (आप) की महिला विंग ने कर्नाटक राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. पार्टी का आरोप है कि टीजर में अश्लील सीन हैं, जो महिलाओं और बच्चों की सामाजिक भलाई के लिए हानिकारक हैं. यह टीजर यश के 40वें जन्मदिन यानी 8 जनवरी को जारी किया गया था.

टॉक्सिक का क्यों हुआ विवाद

टॉक्सिक के टीजर में एक छोटा सा सीन है, जहां यश के साथ एक महिला कार में नजर आती है. यह सीन अंधेरे और स्टाइलिश तरीके से दिखाया गया है, लेकिन कई लोगों ने इसे महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन बताया. शिकायत में कहा गया है कि ऐसे सीन कन्नड़ संस्कृति के मूल्यों को ठेस पहुंचाते हैं और बच्चों पर बुरा असर डाल सकते हैं. टीजर में कोई उम्र प्रतिबंध या चेतावनी भी नहीं थी. आप महिला विंग ने महिला आयोग से मांग की है कि राज्य सरकार तुरंत टीजर को वापस ले या रद्द करे और सोशल मीडिया से हटवाए. साथ ही, भविष्य में ऐसी सामग्री रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की बात कही गई है. 

फिल्म के बारे में 

फिल्म की निर्देशक गीतु मोहनदास ने ट्रोल्स का जवाब देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि वे आराम से बैठी हैं, जबकि लोग महिला सुख, सहमति और अन्य मुद्दों पर सोच रहे हैं. वहीं, फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने टीजर की तारीफ की और कहा कि गीतू मोहनदास महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रतीक हैं.टॉक्सिक में यश का किरदार 'राया' है, जो एक गैंगस्टर जैसा दिखता है. फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसे कलाकार भी हैं. यह फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी और बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर पार्ट 2 से टकराएगी. 

