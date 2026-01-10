टॉक्सिक की डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने रिवील किया कार वाली मिस्ट्री गर्ल का चेहरा, जानें कौन है ये 'सिमिट्री गर्ल'

केजीएफ स्टार यश के 40वें बर्थडे पर मेकर्स ने उनकी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक की पहली झलक दिखाई. फिल्म में यश के किरदार राया का एक्शन अवतार से पर्दा उठने के बाद से सोशल मीडिया पर फिल्म की ही चर्चा हो रही है. लेकिन जब से टीजर आया है. फिल्म में कार में यश के एक लड़की के इंटिमेट सीन की बातें इंटरनेट पर शुरू हो गईं. वहीं इंटरनेट पर जहां महिला को ऑब्जेक्टिफाई करने को लेकर डायरेक्टर को खरी खोटी सुनीई गई तो वहीं कुछ लोगों ने उस सीन में नजर आ रही एक्ट्रेस को हॉलीवुड एक्ट्रेस नतालिया बर्न बताया. लेकिन अब खुद डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने खुलासा किया कि टीजर में इंटिमेट सीन में नजर आ रही एक्ट्रेस Beatriz Taufenbach है.

कौन है टॉक्सिक के टीजर वाली लड़की

इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस की एक खूबसूरत फोटो शेयर करते हुए गीतू मोहनदास ने लिखा, यह खूबसूरत लड़की मेरी सिमेंट्री गर्ल है. फोटो में एक्ट्रेस ग्रीन कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो beatriz taufenbach ब्राजील की एक्ट्रेस हैं, जो लाइमलाइट से दूर रहती हैं. इसी के चलते उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी प्राइवेट हैं.

टॉक्सिक की डायरेक्टर ने ट्रोलर्स को दिया जवाब

इसके अलावा गीतू मोहनदास ने ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए एक क्रिप्टिक नोट इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "आराम कर रही हूं, जबकि लोग महिलाओं की खुशी, सहमति, महिलाओं द्वारा सिस्टम को इस्तेमाल करने के तरीके, वगैरह-वगैरह के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं." पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

टॉक्सिक: स्टार कास्ट और रिलीज डेट