सनी देओल की पत्नी की 10 अनदेखी तस्वीरें, 8वीं फोटो देख कहेंगे- धर्मेंद्र की बहू नहीं हीरोइन से कम

सनी देओल की पत्नी पूजा देओल एक ऐसी शख्सियत हैं, जो लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी निजी जिंदगी को संजोए रखती हैं. उनका असली नाम लिंडा देओल है, और वे भारतीय और ब्रिटिश मूल की हैं.

सनी देओल की पत्नी की 10 अनदेखी तस्वीरें, 8वीं फोटो देख कहेंगे- धर्मेंद्र की बहू नहीं हीरोइन से कम
सनी देओल की पत्नी की 10 अनदेखी तस्वीरें
नई दिल्ली:

सनी देओल की पत्नी पूजा देओल एक ऐसी शख्सियत हैं, जो लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी निजी जिंदगी को संजोए रखती हैं. उनका असली नाम लिंडा देओल है, और वे भारतीय और ब्रिटिश मूल की हैं. उनके पिता कृष्ण देव महल भारतीय थे, जबकि मां जून सारा महल ब्रिटिश थीं, जिनका संबंध कथित तौर पर ब्रिटिश शाही परिवार से बताया जाता है. पूजा का जन्म 1957 को लंदन में हुआ था, और उन्होंने अपना बचपन वहीं बिताया. सनी देओल के साथ उनकी शादी 1984 में हुई, जो एक निजी समारोह था, और लंबे समय तक इसे गुप्त रखा गया ताकि सनी के करियर पर ध्यान केंद्रित रहे.

पूजा एक प्रतिभाशाली लेखिका हैं और उन्होंने 2013 में आई फिल्म "यमला पगला दीवाना 2" की कहानी लिखी, जिसमें उनका नाम लिंडा के रूप में दर्ज है. इसके अलावा, उन्होंने कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए भी लेखन कार्य किया है. 

पूजा को कैमरा और मीडिया की चकाचौंध से दूरी बनाए रखना पसंद है, और वे ज्यादातर लंदन में समय बिताती हैं. उनकी सादगी और निजता ने फैंस का ध्यान खींचा, खासकर उनके बेटे करण देओल की शादी के दौरान, जब उनकी तस्वीरें वायरल हुईं.

सनी और पूजा के दो बेटे, करण और राजवीर देओल, दोनों ही बॉलीवुड में अभिनय कर चुके हैं. सनी के कथित अफेयर्स की खबरों के बावजूद, पूजा ने हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़े रहकर अपनी शादी को बनाए रखा. 

2019 के सनी देओल के चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनकी पत्नी के पास डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की ज्वेलरी और कीमती स्टोन्स हैं, जिसमें 3348.53 ग्राम सोना और 61.94 कैरेट डायमंड शामिल हैं. पूजा की सादगी, प्रतिभा और निजी जीवन के प्रति समर्पण उन्हें खास बनाता है.

Sunny Deol, Pooja Deol, Sunny Deol Wife Pooja Deol, Pooja Deol Unseen Photos, Pooja Deol Rare Photos
