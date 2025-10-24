विज्ञापन

इस फिल्म की असली हीरो है एक हीरोइन, 40 करोड़ के बजट में फिल्म ने कमाए 300, अब दे रही है ओटीटी पर दस्तक

लोका चैप्टर 1: चंद्रा, जिसे डोमिनिक अरुण ने निर्देशित किया और दुलकर सलमान की वेफरर फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया, अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. अगर आपने यह फिल्म थिएटर्स में नहीं देखी, तो अब आप इसे जियोसिनेमा पर देख सकते हैं.

2025 की सबसे प्रॉफिटेबल फिल्मों में से ये फिल्म अब आ रही है ओटीटी पर
नई दिल्ली:

लोका चैप्टर 1: चंद्रा, जिसे डोमिनिक अरुण ने निर्देशित किया और दुलकर सलमान की वेफरर फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया, अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. अगर आपने यह फिल्म थिएटर्स में नहीं देखी, तो अब आप इसे जियोसिनेमा पर देख सकते हैं. निर्माताओं ने घोषणा की है कि लोका चैप्टर 1: चंद्रा 31 अक्टूबर को जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. वेफरर फिल्म्स ने शुक्रवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्टर के साथ फिल्म की ओटीटी रिलीज की घोषणा की. पोस्टर के साथ कैप्शन था, "लोका की दुनिया अब जियोहॉटस्टार पर 31 अक्टूबर से स्ट्रीम होगी." लोका मलयालम सिनेमा की पहली महिला सुपरहीरो फिल्म है, जिसमें कल्याणी ने चंद्रा की भूमिका निभाई है. यह किरदार एक शक्तिशाली, पौराणिक कहानियों से प्रेरित नायिका है, जो आधुनिक दुनिया में लोककथाओं और फंतासी के बीच अपनी जगह बनाती है.

फिल्म 28 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और इसे शानदार समीक्षाएं मिलीं. यह मलयालम सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. फिल्म में चंद्रा/नीली (कल्याणी) की रहस्यमयी कहानी दिखाई गई है, जो एक यक्षी/वैम्पायर है और एक अहंकारी और महिला विरोधी पुलिसवाले नचियप्पा (सैंडी) से टकराती है.

फिल्म में नस्लेन, सैंडी, अरुण कुरियन, चंदु सलीमकुमार, निशांत सागर, रघुनाथ पलेरी, विजयराघवन, नित्या श्री और सरथ सभा जैसे कलाकार भी हैं. रिलीज के कुछ दिनों बाद, निर्माताओं ने लोका चैप्टर 2 की घोषणा की, जिसमें टोविनो माइकल नाम के एक छठन/गोब्लिन की भूमिका में होंगे. दुलकर, जो चार्ली नाम के एक ओडियन/निंजा की भूमिका निभाते हैं, शायद इसमें भी नजर आएं.

