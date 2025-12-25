पहली फिल्म के लिए बेचा 36 एकड़ का आम का बागीचा, इस डायरेक्टर ने बनाई 3 फिल्में और कमाए 1350 करोड़

इस डायरेक्टर को अपनी पहली फिल्म बनानी थी, लेकिन पैसे कम पड़ गए तो परिवार ने अपनी 36 एकड़ का आम का बगीचा ही बेच डाला. ये अब तक तीन फिल्में बना चुका है और तीनों ही ब्लॉबस्टर रही हैं. हम बात कर रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा की. बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के विवादास्पद लेकिन सफल निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा आज जहां हैं, वहां पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा. उनकी डेब्यू फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' (2017) ने ना सिर्फ तेलुगु सिनेमा में तहलका मचाया, बल्कि इसे हिंदी में 'कबीर सिंह' के रूप में रीमेक कर ब्लॉकबस्टर बनाया और फिर 'एनिमल' जैसी फिल्म से वैश्विक स्तर पर चर्चा बटोरी. क्या आप जानते हैं कि इस सफर की शुरुआत में संदीप को इतना बड़ा जोखिम उठाना पड़ा कि उनके परिवार ने अपनी पैतृक संपत्ति का बड़ा हिस्सा बेच दिया? उनकी तीन फिल्मों ने कुल 1350 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

बेच दी खानदानी जमीन

बताया जाता है कि जब 'अर्जुन रेड्डी' की शूटिंग शुरू होने वाली थी, तभी शुरुआती फाइनेंसर पीछे हट गए. फिल्म का बजट करीब 4-5 करोड़ रुपये था, लेकिन अचानक फंड की कमी हो गई. ऐसे में संदीप के परिवार ने आगे आकर बड़ा त्याग किया. वारंगल के पास उनकी पैतृक 36 एकड़ आम की आम के बागान की जमीन बेची गई, जिससे लगभग डेढ़ करोड़ जुटाए गए.

हर फिल्म रही ब्लॉकबस्टर

'एनिमल' में सहायक भूमिका निभाने वाले अभिनेता सिद्धांत कर्निक ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था. उन्होंने कहा था, 'संदीप के भाई प्रणय ने मुझे बताया कि फाइनेंसर के पीछे हटने के बाद परिवार ने एकजुट होकर अपनी 36 एकड़ आम के बाग वाली जमीन बेची. प्रणय अमेरिका में आईटी जॉब छोड़कर भारत आए, भाई की मदद की. पूरे परिवार ने पैसा लगाया और फिल्म बनी.'

भाई ने दिया बलिदान

प्रणय रेड्डी वांगा, जो संदीप के बड़े भाई हैं और 'अर्जुन रेड्डी' के प्रोड्यूसर भी, ने अमेरिका से लौटकर फिल्म प्रोडक्शन में हाथ बटाया. परिवार का यह त्याग रंग लाया. महज 4-5 करोड़ के बजट में बनी 'अर्जुन रेड्डी' ने विश्वव्यापी स्तर पर 51 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई.

इस सफलता के बाद संदीप ने हिंदी में 'कबीर सिंह' बनाई, जो शाहिद कपूर के करियर की सबसे बड़ी हिट बनी. फिर 2023 में रणबीर कपूर स्टारर 'एनिमल' ने 900 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया, हालांकि विवादों से घिरी रही. संदीप की आने वाली फिल्में जैसे प्रभास के साथ 'स्पिरिट' और अल्लू अर्जुन के साथ प्रोजेक्ट भी चर्चा में हैं.