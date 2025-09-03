विज्ञापन

लोका: चैप्टर 1 ने बनाया इतिहास, 7 दिन में कमाए 100 करोड़, मोहनलाल की फिल्म को छोड़ा पीछे

हाल ही में रिलीज हुई लोकहा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है. लोकहा ने अपना एक हफ्ता भी पूरा नहीं किया है और आज सातवें दिन में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

नई दिल्ली:

मलयालम सिनेमा से हाल ही में रिलीज हुई महिला सुपरहीरो फिल्म लोका: चैप्टर 1 चंद्रा ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है. लोका ने अपना एक हफ्ता भी पूरा नहीं किया है और आज सातवें दिन में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. लोका आज 3 सितंबर को अपनी रिलीज के 7वें दिन में चल रही है. फिल्म ने 6 दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ रुपये कमा लिए थे और ऐसा कर फिल्म ने महानती (85 करोड़ रु) और रुद्रमा देवी (80 करोड़ रु) की कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. ऐसे में लोका साउथ सिनेमा की सबसे कमाऊ वुमन सेंट्रिक फिल्म बन गई है. लोका ने अपने साथ रिलीज हुई साउथ सुपरस्टार मोहनला की फिल्म हृदयपूरवम को भी कमाई में पीछे छोड़ दिया है.

लोका ने बनाया नया रिकॉर्ड

30 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म लोका ने अपना पहला हफ्ता पूरा होने से पहले बॉक्स ऑफिस पर सेंचुरी लगा दी है. फिल्म मलयालम के अलावा तमिल और तेलुगु में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. इस हफ्ते फिल्म का हिंदी वर्जन रिलीज होने वाला है. लोका ने साउथ सिनेमा ऐसी पहली वुमन सेंट्रिक फिल्म बन गई है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस कड़ी में उसने महानती (85 करोड़ रु), रुद्रमा देवी (80 करोड़ रु), अरुधंति (68.5 करोड़ रु) और भागमती (64 करोड़ रु) को पीछे छोड़ कमाई का 100 करोड़ का टैग अपने नाम कर लिया है.

केरल में भी कमा रही करोड़ों

बीती 28 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म लोका के साथ मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म हृदयपूरवम भी रिलीज हुई थी, जो लोका से कमाई में पिछड़ गई है. केरल बॉक्स ऑफिस पर लोका ने सातवां दिन पूरा होने से पहले 27 करोड़ रुपये कमाए लिए हैं. फिल्म को केरल फेस्टिवल ओनम का पूरा फायदा मिल रहा है और फिल्म 10 दिनों के अंदर केरल में 50 करोड़ रुपये कमा सकती है. लोका वुमन सेंट्रिक फिल्म है, जिसमें कल्याणी प्रियदर्शनी लीड रोल में दिख रही हैं. फिल्म का निर्देशन डोमिनिक अरुण ने किया है और इसके निर्माता एक्टर दुलकर सलमान की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी वेफेयरर फिल्म्स है.


 

