75 दिनों से सिनेमाघरों से नहीं उतरी के ये फिल्म, हर दिन कर रही है कमाई, बना चुकी है रिकॉर्ड

कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म लोका चैप्टर 1 अगस्त के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. कलेक्शन के मामले में इससे कई फिल्में पीछे रह गई हैं. सुपरहीरो फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया है. ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है उसके बाद भी लोग इसे थिएटर में देखने जा रहे हैं. लोका सिनेमाघरों पर 28 अगस्त को रिलीज हुई थी और अभी तक टिकी हुई है. फिल्म के 75 दिन सिनेमाघरों पर पूरे होने पर मेकर्स बहुत खुश हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके भी फैंस के साथ ये खुशी जाहिर की है.

मेकर्स ने जाहिर की खुशी

लोका चैप्टर 1 दुलकर सलमान के प्रोडक्शन हाउस के चले बनी है. इस फिल्म से एक्टर ने खूब पैसा छाप लिया है. फिल्म के 75 दिन पूरे होने पर प्रोडक्शन हाउस ने पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लोका का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा-दुबई वॉक्स सिनेमा में 75 दिनों तक बिना रुके चल रहा है! अभी अपने टिकट बुक करें. इस पोस्ट पर फैंस भी कमेंट करके ढेर सारी बधाई दे रहे हैं. वो फिल्म की तारीफ करते नहीं रुक रहे हैं. एक फैन ने लिखा- ये फिल्म तो है शानदार. दूसरे ने लिखा- अब ओटीटी पर मचा रही है धमाल.

बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

लोका चैप्टर 1 की बात करें तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है. ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेंड कर रही हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया है. फिल्म ने ओवरसीज भी शानदार कलेक्शन किया है. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 301 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. जिसमें इंडिया में कलेक्शन 182.80 करोड़ और ओवरसीज 117 करोड़ किया है. ये 300 करोड़ कमाने वाली पहली मलयालम फिल्म बन गई है.