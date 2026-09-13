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नई नवेली दुल्हन ने बयां किए थे दिल के जज्बात, 28 साल पुराने गाने को लता, गुलजार और रहमान ने बनाया कल्ट, हिंदी गाने में मलयालम कोरस का तड़का

आज जिस गाने के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह 90 का आइकॉनिक गाना है ,जो सुहागरात से जुड़े खास अहसास और नई दुल्हन के मन की उलझन को दिखाता है.

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नई नवेली दुल्हन ने बयां किए थे दिल के जज्बात, 28 साल पुराने गाने को लता, गुलजार और रहमान ने बनाया कल्ट, हिंदी गाने में मलयालम कोरस का तड़का
28 साल पुराने गाने को लता मंगेशकर, गुलजार और ए.आर रहमान ने बनाया कल्ट
नई दिल्ली:

90 के दशक के गानों का अपना अलग ही चार्म है. ये गाने इतने रूहानी हैं कि हर जेनरेशन के पसंदीदा प्ले लिस्ट में शामिल हैं. आज जिस गाने के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह 90 का आइकॉनिक गाना है ,जो सुहागरात से जुड़े खास अहसास और नई दुल्हन के मन की उलझन को दिखाता है. यह गाना गहरे प्यार को खूबसूरती से बयां करता है. बॉलीवुड गाने की खास बात यह है कि प्यार का एहसास हो या शादी और सुहागरात.  हर मौके को खास बना देते हैं.

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ऐसा ही एक गाना है, तीन दशक पहले आई फिल्म 'दिल से' का. गाने को खूबसूरत अंदाज में पर्दे पर उतारा गया था. मणिरत्नम के निर्देशन में बने गाने 'जिया जले' को सुनते ही आज भी नए शादीशुदा जोड़े के बीच प्यार की गहराई को बयां करता है. यह गाना शाहरुख खान और प्रीति जिंटा  पर फिल्माया गया था. 

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इस गाने को फैंस इसे सिर्फ एक फिल्म का गाना नहीं मानते, बल्कि शादी के बाद के खूबसूरत पलों का खूबसूरत एहसास मानते हैं. यूट्यूब पर आज भी यह गाना खूब देखा और सुना जाता है. गाने के बोल गीतकार गुलजार ने लिखे हैं. उन्होंने बिना किसी सीधे शब्द का इस्तेमाल किए, प्रतीकों और सहज भाषा के जरिए एक दुल्हन के जज्बात को शब्दों में बेहद कलात्मक ढंग से पिरोया है. वहीं  संगीतकार एआर रहमान का मैजिकल म्यूजिक इस ट्रैक को और भी खूबसूरत बनाता है. रहमान और गुलजार दोनों ने मिल कर इस गाने को रूहानी बना दिया है. इस गाने को गाया है लता मंगेशकर ने. गाने के बीच में आने वाला मलयालम कोरस इसे और भी खूबसूरत बनाता है. 


 

गाने में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री कमाल की है. इस फिल्म से प्रीति जिंटा ने बॉलीवुड डेब्यू किया था. 3 दशक बाद भी यह गाना खूब पसंद किया जाता है.  

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Mukherjee

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