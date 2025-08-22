लेडी सिंघम काजल अग्रवाल के पति गौतम किचलू की 10 तस्वीरें, 5वीं देख कहेंगे हैंडसम हंक

लेडी सिंघम काजल अग्रवाल अब एक बेटे की मां हैं और अपना मम्मा पीरियड एन्जॉय कर रही हैं. हालांकि एक्ट्रेस फिल्मों में भी एक्टिव है. काजल ने साउथ सिनेमा और बॉलीवुड दोनों में ही काम करती हैं और इसके साथ-साथ अपनी छोटी और हैप्पी फैमिली को भी संभालती हैं. इसमें उनके बिजनेसमैन पति गौतम किचलू भी बहुत साथ देते हैं. दोनों सोशल मीडिया पर आते हैं और कपल गोल सेट करने वाली तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं. काजल ने लॉकडाउन (2020) के बीच गौतम से शादी रचाई थी और शादी के दो साल बाद वह एक बेटे की मां बनी थीं. आइए देखते हैं काजल अग्रवाल के पति गौतम किचलू की ये 10 तस्वीरें.





काजल और गौतम ने साल 2020 में कोरोना काल के समय में प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचाई थी.



गौतम एक बिजनेसमैन और एक अच्छे पति भी. काजल अग्रवाल जब भी सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर डालती हैं तो वो उसमें जरूर होते हैं.



इससे पता चलता है कि बिजनेस के साथ-साथ गौतम अपनी फैमिली को पूरा समय देते हैं.

गौतम किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं. वह इंटीरियर डिजाइन और होम डेकोर से संबंधित एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 'डेजर्न लिविंग' के मालिक हैं.

काजल के पति सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और अपने काम से संबंधित और पत्नी-बेटे संग तस्वीरें शेयर करते हैं.

काजल और गौतम 19 अप्रैल 2022 को पहली बार एक संतान के पेरेंट्स बने थे. उनके बेटे का नाम नील किचलू है.

गौतम और काजल ने पेरेंट्स बनने से पहले मेटरनिटी फोटोशूट से कई तस्वीरें फैंस के लिए शेयर की थीं.

काजल के फिल्मी वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार विष्णु मंचू, प्रभास और अक्षय की फिल्म कन्नप्पा में देखा गया था.

काजल की झोली में इंडिया की सबसे बड़े बजट फिल्म की रामायण भी है, जिसे 4000 करोड़ रुपये में तैयार किया जा रहा है.

रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म में वह रावण (केजीएफ स्टार यश) की पत्नी मंदोदरी का रोल करेंगी.