मोहनलाल की L2 Empuraan में दिखेंगे शाहरुख खान? सच पता चलने पर किंग खान के फैंस को लगेगा बुरा

साउथ के स्टार मोहनलाल की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. उनकी फिल्म एल 2, एम्पुरान सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. ये फिल्म 27 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ये 2019 में आई फिल्म लुसिफर का प्रीक्वल है. मोहनलाल के साथ एल 2 में पृथ्वीराज भी अहम किरदार निभाते नजर आने वाले हैं. फिल्म में शाहरुख खान के कुछ सीन को लेकर बज बना हुआ है. अब इस पर मोहनलाल और पृथ्वीराज ने खुलासा कर दिया है. जिसके बाद शाहरुख खान के फैंस को बहुत बुरा लगने वाला है.

डिलीट कर दिया शाहरुख का सीन

Irfan: Is Shah Rukh Khan or Mammootty part of Empuraan?



Mohanlal: Shah Rukh Khan had a scene, but it was cut from the film????



Prithviraj: Shah Rukh Khan's scene will be released as part of the deleted scenes ????pic.twitter.com/SocdK4uGwD