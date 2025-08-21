विज्ञापन

आर्यन के ट्रेलर प्रीव्यू पर छलकीं शाहरुख खान की भावनाएं

शाहरुख खान इस इवेंट पर एक होस्ट की भूमिका निभाते दिखे. पहले वो खुद स्टेज पर आए और बातचीत की. इसके बाद आर्यन को इंट्रोड्यूस किया.

नई दिल्ली:

बैड्स ऑफ बॉलीवुड के ट्रेलर प्रीव्यू पर छलकीं शाहरुख खान की भावनाएं. शो के दौरान शाहरुख ने इस शो की सारी कास्ट को पत्रकारों से मिलाया और फिर आया वो वक्त जब शाहरुख को अपने बेटे आर्यन से मिलाना था लेकिन आर्यन को स्टेज पर बुलाने से पहले शाहरुख ने अपनी भावनाएं कुछ यूं व्यक्त कीं, उन्होंने कहा -
तो इस वक्त मैं खुश हूं?
नहीं, 
मैं घबराया हुआ हूं?
बेचैन हूं?
चिन्तित हूं?
नहीं,
मैं प्रभावित हूं?
गर्वित हूं?
नहीं, 
असल में मैं बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं.

सचमुच इस मुंबई की पावन धरती का, महाराष्ट्र की इस पूरे देश की पावन धरती का, जिसने मुझे 30 साल तक यह मौका दिया कि मैं आप लोगों को मनोरंजन करने की कोशिश कर सकूं और आज बहुत विशेष दिन है क्योंकि इसी पावन धरती पर मेरा बेटा भी अपना पहला कदम रख रहा है. बहुत अच्छा लड़का है — ऐसे सब बाप को लगता है. बहुत मेहनती है, क्योंकि हमने घर में उसको सिर्फ एक-दो बातें ही सिखाई हैं कि फिल्मों की कमाई कभी पक्की नहीं होती, समीक्षकों की सकारात्मक राय भी कभी पक्की नहीं होती. लेकिन मेहनत में सौ प्रतिशत और पूरा समय देने की गारंटी होती है. तो आज जब वह आपके सामने आएगा और अगर आपको उसका काम अच्छा लगे तो उसके लिए कृपया तालियां बजाइएगा. लेकिन तालियों के अंदर थोड़ी-सी दुआ भी रखना, थोड़ी-सी प्रार्थना भी रखना.

और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था जब मैं आप लोगों से मुखातिब था कि जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है इतने सालों से, उसका 10, 20, 30, 40… दूसरा होता तो आगे नहीं बढ़ता… 50, 60, 70, 80, 90, 100, डेढ़ सौ प्रतिशत भी प्यार हो तो उसी को देना. आर्यन खान द्वारा निर्देशित ये शो 18 सितंबर से स्ट्रीम होगा और दर्शकों को इसका बेसब्री से इंतजार है क्योंकि आर्यन का ये शो इसकी शुरुवात से ही चर्चा का विषय रहा है.

