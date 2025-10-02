कुनिका सदानंद हुईं इमोशनल, बताया अपना सबसे बड़ा संघर्ष कम उम्र में तलाक या कुमार सानू से रिश्ता नहीं बल्कि...

बिग बॉस 19: बिग बॉस 19 में कई नए विवाद और ड्रामा देखने को मिल रहे हैं. खबरों में छाई रहने वाली एक कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद ने अपने अतीत के बारे में खुलासा किया है. उन्होंने मशहूर संगीतकार कुमार सानू के साथ अपने रोमांस का खुलासा करके सबको चौंका दिया था और कहा था कि वे लिवइन में रहे थे. अब उन्हें अपने बच्चे की कस्टडी के संघर्ष की याद आ गई है. कुनिका सदानंद ने हाल ही में अभय कोठारी के साथ अपनी शादी के बारे में बताया, जो एक कड़वे अलगाव और उनके बेटे की कस्टडी के लिए लंबे संघर्ष में खत्म हुई. जब कुनिका ने अभय से शादी की, तब वह बीस साल की थीं.

कुनिका ने अपने बेटे की कस्टडी की लड़ाई के बारे में क्या कहा?

फरहाना भट्ट के साथ बात करते हुए, कुनिका ने अपनी शुरुआती मुश्किलों के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि उनके लिए कस्टडी का संघर्ष कठिन था. उन्होंने अपने बेटे की कानूनी कस्टडी के लिए नौ साल तक लड़ाई लड़ी. वह मुंबई में अपना काम छोड़ दिल्ली की अदालत पहुंच जाती थीं.

लेकिन एक दिन, कुनिका के मुताबिक उनके बेटे ने उन्हें सलाह दी कि वे ऐसा करना बंद कर दें क्योंकि अदालत में कस्टडी के लिए लड़ाई जारी रखने से उनकी (बेटे की) पढ़ाई में बाधा आएगी. फिर उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे की कस्टडी की लड़ाई नहीं लड़ेंगी.

कुनिका ने कहा, "मैं 9 साल अपने बेटे के लिए लड़ी. यहीं कमाती थी बॉम्बे में, फिर भाग गई दिल्ली कोर्ट. फिर उसने मुझे एक दिन बोला, 'मम्मा, प्लीज आप दोनों में से कोई तो हार मान लो, वरना मेरी पढ़ाई एक दम खराब हो जाएगी.' तब मैंने बोला कि मैं नहीं लड़ूंगी."

कुनिका के बेटे ने उनके रिश्तों के बारे में क्या बताया?

कुनिका सदानंद के बेटे अयान ने पहले सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जब उनकी गर्लफ्रेंड थीं, तब उनके मां के भी बॉयफ्रेंड थे. उन्होंने दावा किया कि उनके पिता, जो अमेरिका में रहते हैं, से तलाक के बाद से उनकी मां ने पुरुषों को डेट किया है. उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी मां कई लोगों से इम्प्रेस्ड थीं. उनमें से कुछ बेहतरीन पिता थे, जबकि कुछ बेहतरीन शादी के लिए बेस्ट थे. हालांकि उनके रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल पाया.

जब अयान को कुनिका के अफेयर का पता चला...

अयान ने खुलासा किया कि उन्हें अपनी मां और कुमार सानू के अफेयर का पता तब चला जब उन्होंने देखा कि वह घर पर अक्सर उनके गाने गाती रहती थीं. उन्होंने आगे कहा कि उनकी मां आज भी उनके गाने गाती हैं क्योंकि वह उन्हें एक गायक के रूप में पसंद करती थीं.