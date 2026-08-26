कुमार सानू के 10 सुपरहिट गाने, सबकी प्लेलिस्ट में होता है शामिल, नंबर 5 ने मचा दी थी धूम

बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर्स में कुमार सानू का नाम आज भी खास जगह रखता है. 90 के दशक में उनकी आवाज ने रोमांस और प्यार के गानों को एक अलग पहचान दी. उनकी आवाज में गाए कई गाने ऐसे हैं, जिन्हें सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. चाहे प्यार का इजहार हो, जुदाई का दर्द या फिर दिल की कोई बात, कुमार सानू की आवाज हर एहसास को खूबसूरती से बयां करती थी. यही वजह है कि उनके कई गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हैं और नई पीढ़ी भी इन्हें खूब पसंद करती है.

1. तुझे देखा तो ये जाना सनम

फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का यह गाना आज भी रोमांटिक गानों की लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आता है. शाहरुख खान और काजोल पर फिल्माया गया यह गाना प्यार की मासूमियत को दिखाता है.

2. धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना

‘आशिकी' का यह गाना कुमार सानू के करियर के सबसे यादगार गानों में से एक है. गाने की धुन और उनकी आवाज ने इसे ऐसा बनाया कि यह लंबे समय तक लोगों की जुबान पर रहा.

3. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा

‘1942: ए लव स्टोरी' के इस गाने में किसी लड़की की खूबसूरती को अलग-अलग चीजों से जोड़कर बताया गया है. कुमार सानू की आवाज ने गाने की रोमांटिक फील को और खास बना दिया.

4. दो दिल मिल रहे हैं

फिल्म ‘परदेस' का यह गाना शाहरुख खान और महिमा चौधरी पर फिल्माया गया था. प्यार में धीरे-धीरे बढ़ती नजदीकियों को यह गाना खूबसूरती से दिखाता है.

5. चुरा के दिल मेरा

‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' का यह गाना रिलीज होते ही खूब लोकप्रिय हुआ था. अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की शानदार केमिस्ट्री और कुमार सानू की आवाज ने गाने को सुपरहिट बना दिया.

6. मेरा दिल भी कितना पागल है

‘साजन' का यह रोमांटिक गाना आज भी 90 के दशक के सबसे पसंदीदा गानों में गिना जाता है. गाने में प्यार और भावनाओं को बेहद सरल तरीके से पेश किया गया है.

7. ये काली काली आंखें

‘बाजीगर' का यह गाना आज भी पार्टी और बॉलीवुड प्लेलिस्ट में सुनाई देता है. शाहरुख खान के अंदाज और कुमार सानू की आवाज ने इसे खास बना दिया.

8. मैं दुनिया भुला दूंगा

‘आशिकी' का यह गाना प्यार में डूबे इंसान की भावनाओं को बयां करता है. कुमार सानू की आवाज इस गाने की भावुकता को और गहरा करती है.

9. तू मिले दिल खिले

फिल्म ‘क्रिमिनल' का यह गाना भी कुमार सानू के सदाबहार गानों में शामिल है. इसकी धुन और रोमांटिक बोल आज भी सुनने वालों को पसंद आते हैं.

10. कुछ ना कहो

‘1942: ए लव स्टोरी' का ‘कुछ ना कहो' भी कुमार सानू के बेहतरीन गानों में से एक है. बिना ज्यादा शब्दों के प्यार की भावनाओं को जाहिर करता यह गाना आज भी काफी लोकप्रिय है.

कुमार सानू की खासियत यही थी कि उनकी आवाज में 90 के दशक के प्यार की सादगी और मिठास साफ सुनाई देती थी. यही वजह है कि उनके गाने सिर्फ उस दौर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं.

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