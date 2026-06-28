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क्या कृति सेनन और कबीर बहिया ने कर लिया है ब्रेकअप? जानिए क्या है सच

कृति सेनन और बिजनेसमैन कबीर बहिया अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में रहते थे और कहा जा रहा था कि दोनों जल्द ही शादी करेंगे. लेकिन हाल ही में आई एक खबर के मुताबिक दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया है.

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क्या कृति सेनन और कबीर बहिया ने कर लिया है ब्रेकअप? जानिए क्या है सच
क्या कृति सेनन और कबीर बहिया ने कर लिया है ब्रेकअप?
नई दिल्ली:

कृति सेनन और बिजनेसमैन कबीर बहिया अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में रहते थे और कहा जा रहा था कि दोनों जल्द ही शादी करेंगे. लेकिन हाल ही में आई एक खबर के मुताबिक दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया है. हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक  कृति अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में अच्छा कर रही हैं और उन्हें शादी की कोई जल्दी नहीं है. असल में उन्होंने बहिया से ब्रेकअप नहीं किया है. हाल ही में, सोशल मीडिया पर कबीर की एक अनजान महिला के साथ तस्वीर वायरल हुई. कुछ ऑनलाइन यूजर्स ने इसे उनकी आने वाली फिल्म 'कॉकटेल 2' और उसकी कहानी की   से जोड़ा. 

जूम की रिपोर्ट के मुताबिक कबीर के करीबी एक सूत्र ने जूम को बताया कि तस्वीर में दिख रही महिला उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है. सूत्र ने कहा, "ऑनलाइन वायरल हो रही कबीर और उस लड़की की तस्वीर का गलत मतलब निकाला गया है. वह एक पारिवारिक दोस्त हैं जिन्हें वह अपनी बहन मानते हैं. यह दुखद है कि लोग कितनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं और झूठी कहानियां फैलाते हैं."

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कृति सेनन और कबीर बहिया का रिश्ता

पब्लिक फिगर होने के बावजूद कृति अपनी पर्सनल जिंदगी को प्राइवेट रखती हैं. हालांकि फैन्स कबीर के साथ उनकी केमिस्ट्री को पसंद करते हैं, लेकिन एक्ट्रेस का फोकस एक मजबूत करियर बनाने पर है.'कॉकटेल 2' एक्ट्रेस ने पहले भी शादी की अटकलों पर बात की है. दिल्ली में 26 और 27 मार्च को हुए टाइम्स नाउ समिट 2026 में, टाइम्स नाउ की एंकर और न्यूज एडिटर हीना गंभीर ने मजाक-मजाक में कृति से पूछा कि फैन्स उनकी बहन नूपुर सेनन के इंस्टाग्राम पर किसी और इवेंट के वीडियो कब देख पाएंगे. वह उलझन में दिखीं. बाद में कृति ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, "क्या आप वही चाची जी हैं जो पूछ रही हैं कि मैं शादी कब कर रही हूं? अरे यार, जिंदगी में शादी के अलावा और भी बहुत कुछ है." उन्होंने आगे बताया, "मुझे नहीं पता. जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूं, तब शादी करूंगी. मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई जल्दी है."

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कबीर बहिया कौन हैं? 
कबीर बहिया यू.के. में रहने वाले एक बिजनेसमैन हैं. उनके पिता कुलजिंदर बहिया, यू.के. की मशहूर ट्रैवल एजेंसी 'साउथहॉल ट्रैवल' के फाउंडर हैं. कबीर बहिया और कृति काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, 

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