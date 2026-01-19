जानें कौन हैं कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया, दोनों में कितना है ऐज गैप

कृति सेनन और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. ये तस्वीरें उदयपुर में कृति की बहन नूपुर सेनन की शादी के दौरान ली गईं. रविवार को कबीर बहिया ने इंस्टाग्राम पर नूपुर और स्टेबिन की सपनों जैसी शादी की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें टीम ब्राइड के साथ उनकी तस्वीरें भी शामिल थीं. हालांकि सभी फोटो बेहद प्यारी थीं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली तस्वीरें कृति सेनन और कबीर बहिया की जोड़ी वाली थीं, जिन्होंने फैंस का खास ध्यान खींचा. आइए जानते हैं कौन हैं कबीर बहिया और कितना है दोनों के बीच ऐज गैप.



नूपुर और स्टेबिन की क्रिश्चियन वेडिंग के लिए कृति ने फिरोजी नीले रंग का गाउन पहना था. वहीं कबीर व्हाइट टक्सीडो में बहुत अच्छे लग रहे थे. यह तस्वीर नूपुर और स्टेबिन की हल्दी सेरेमनी की है. जैसे ही कबीर ने कृति के साथ तस्वीरें शेयर कीं, उनके फैंस ने तुरंत कमेंट सेक्शन में दोनों के लिए दिल छू लेने वाले रिएक्शन दिए. "नजर न लगे," एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट किया. "आखिरकार कबीर और कृति एक फ्रेम में." एक ने लिखा, "कोई नज़र नहीं...प्यारा." कृति ने कमेंट तो नहीं किया, लेकिन पोस्ट को लाइक करके रिएक्ट किया.

इससे पहले पिछले नवंबर में कृति ने कबीर बहिया को जन्मदिन की प्यारी सी बधाई दी थी. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, कृति ने कबीर के साथ एक सेल्फी शेयर की, जो शायद किसी बीच वेकेशन की लग रही थी. 'कॉकटेल 2' की स्टार हरे रंग के बीचवियर में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जबकि कबीर काले रंग के आउटफिट में दिखे. दोनों ने कैमरे के सामने खुशी-खुशी पोज दिए. एक्ट्रेस ने लिखा, "जिसके साथ मैं बेवकूफी कर सकती हूं, उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं. यह दुनिया तुम्हारे अच्छे दिल को कभी न बदले!" हालांकि कृति या कबीर दोनों में से किसी ने आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है.

कौन हैं कबीर बहिया

कबीर बहिया (Kabir Bahia) वर्ल्डवाइड एविएशन एंड टूरिज्म लिमिटेड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं और एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता यूके-आधारित ट्रैवल एजेंसी साउथॉल ट्रैवल चलाते हैं. कबीर की उम्र लगभग 26 साल है, उनका जन्म नवंबर 1999 में हुआ था. कृति सेनन और उनकी उम्र में 9 साल का फासला है.

इस बीच, वर्कफ्रंट की बात करें तो कृति के पास इस साल के लिए कई प्रोजेक्ट्स हैं. उनमें से एक शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' है.

