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50 साल पुराना ये एवरग्रीन गाना है आशिकों के दिलों की धड़कन, किशोर कुमार ने गाया खराब तो डायरेक्टर ने छोड़ा था स्टूडियो

किशोर कुमार ने 50 साल पहले राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की फिल्म महबूबा में एक ब्लॉकबस्टर गाना गाया था, जो आज एवरग्रीन कहलाता है. 

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50 साल पुराना ये एवरग्रीन गाना है आशिकों के दिलों की धड़कन, किशोर कुमार ने गाया खराब तो डायरेक्टर ने छोड़ा था स्टूडियो
राजेश खन्ना की जिद ने किशोर कुमार का गाना बनाया अमर
नई दिल्ली:

किशोर कुमार की आवाज खराब हो सकती है. लेकिन 50 साल पहले उन्होंने राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की फिल्म के एक गाने को इतना खराब गाया कि डायरेक्टर ने स्टूडियो ही छोड़ दिया. हम बात कर रहे हैं 1986 में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की फिल्म महबूबा की, जिसका गाना मेरे नैना सावन भादव उस दौर में तो पॉपुलर हुआ ही. लेकिन आज भी आशिकों के दिल की धड़कन बन गया. वहीं रोमांटिक गानों की प्लेलिस्ट में शुमार हो गया. हालांकि इस गाने के पीछे भी एक कहानी छिपी है, जो राजेश खन्ना की जिद और किशोर कुमार से जुड़ी है. 

राजेश खन्ना की थी किशोर कुमार से गाना गवाने की जिद

शक्ति सामंता द्वारा निर्देशित महबूबा के हीरो राजेश खन्ना थे. वहीं आईएमबीडी के मुताबिक, सुपरस्टार चाहते थे कि किशोर कुमार उनके कैरेक्टर की आवाज बने. जबकि डायरेक्टर का कहना था कि मोहम्मद रफी इस गाने को आवाज दे. इसके चलते उन्होंने राजेश खन्ना को समझाया. लेकिन वह तैयार नहीं हुए और कहा कि अगर किशोर कुमार नहीं गाएंगे तो वह फिल्म छोड़ देंगे. इसके बाद शक्ति सामंत तैयार हुए और किशोर कुमार ने गाना गाया, जिसे उन्होंने खराब गाया और डायरेक्टर ने स्टूडियो छोड़ दिया. वहीं फिर एक ही टेक में किशोर कुमार ने गाना दोबारा गाया और अमर बना दिया.  

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किशोर कुमार नहीं थे गाने के लिए तैयार 

IMdb के मुताबिक, आर.डी. बर्मन ने 'मेरे नैना सावन भादो' का एक ड्राफ्ट वर्जन तैयार किया और किशोर कुमार को टेप भेजा. वहीं यह भी उन्हें बताया गया कि फिल्म में इसका एक फीमेल वर्जन भी है. किशोर कुमार को लगा कि वह इस गाने के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते उन्होंने आर.डी. बर्मन से लता मंगेशकर वाले वर्जन का टेप भेजने को कहा. उन्होंने रिकॉर्डिंग से सात दिन पहले वह टेप सुना और बाद में उनका अपना वर्जन ज्यादा बड़ा हिट साबित हुआ. 

गाना सुनने के लिए क्लिक करें

गाने हिट लेकिन राजेश खन्ना के फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल

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राजेश खन्ना 60 से 70 के दशक के सुपरस्टार कहलाते हैं, जिन्होंने कई हिट फिल्में दीं. लेकिन जब उनका डाउनफॉल आया तो कई फिल्में फ्लॉप होती चली गईं. इनमें महबूबा का नाम भी शामिल है. फिल्म में बेहतरीन गाने और टॉप स्टार्स थे. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फेल हो गई. कहा जाता है कि इसका कारण पुनर्जन्म की कहानी है, जिसमें इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया कि पिछली जिंदगी में उनकी मौत कैसे हुई, न कि नई जिंदगी की कहानी पर.

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सिनेमा की दुनिया में डूबे रहना पहली पसंद. टेलीविजन की दुनिया के लेटेस्ट अपडेट टिप्स पर रहते हैं. बॉलीवुड की खबरों पर तीखी नजर और गहन विश्लेषण. साल 201... और पढ़ें
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