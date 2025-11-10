विज्ञापन

किंग का बजट निकला जवान और पठान से भी ज्यादा, शाहरुख खान की अब तक की सबसे महंगी फिल्म हैं 'किंग'

जवान और पठान शाहरुख खान की मंहगी फिल्में थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसे बटोरे थे. लेकिन अब उनके करियर की सबसे महंगी फिल्म आ रही है किंग. जानें कितना है बजट?

Read Time: 2 mins
Share
किंग का बजट निकला जवान और पठान से भी ज्यादा, शाहरुख खान की अब तक की सबसे महंगी फिल्म हैं 'किंग'
शाहरुख खान की किंग का बजट कर देगा हैरान

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान फिर से बड़े पर्दे पर तूफान लाने वाले हैं. उनकी आने वाली फिल्म किंग का एलान जिस अंदाज में हुआ, उसने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया. 2 नवंबर को शाहरुख के बर्थडे पर रिलीज हुए ग्लिम्प्स ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया. लोगों ने ना सिर्फ उनके सॉल्ट-पेपर लुक की तारीफ की, बल्कि फिल्म के ग्रैंड प्रोडक्शन स्केल को देखकर दंग रह गए. ऐसा लग था है कि इस बार शाहरुख सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक ग्लोबल एक्शन एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं.

पठान, जवान से महंगी है किंग

रिपोर्ट्स के मुताबिक 'किंग' का बजट करीब 350 करोड़ रुपये है. इस बार शाहरुख खान की फिल्म सिर्फ ‘किंग' नहीं, महाबली है. डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने पठान और वॉर जैसी ब्लॉकबस्टर दीं, अब अपने एक्शन स्किल्स को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म में 6 धांसू एक्शन सीक्वेंस होंगे, जिनमें से आधे असली लोकेशंस पर शूट किए जाएंगे. तो सोचिए, जब पर्दे पर कारें उड़ेंगी, हेलिकॉप्टर गिरेंगे और शाहरुख का एंट्री सीन आएगा तो थिएटर में सीट पकड़ना मुश्किल हो जाएगा.

एंट्री सीन ही बनेगा फिल्म की जान

हर फिल्म में एक ऐसा पल होता है जब ऑडियंस सीटी बजाने लगते हैं. 'किंग' में वो पल होगा शाहरुख खान का एंट्री सीन. खबर है कि इस सीक्वेंस पर ही करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं ताकि ‘किंग खान' की एंट्री इतिहास बन जाए. मेकर्स का कहना है कि इस बार शाहरुख के फैंस सिर्फ तालियां नहीं बजाएंगे, बल्कि खड़े होकर चीखेंगे- 'शाहरुख इज बैक'.ये सीन वो होगा जिसे लोग आने वाले सालों तक याद रखेंगे.

जब बेटी की जगह पापा बने हीरो

दिलचस्प ट्विस्ट ये है कि किंग की शुरुआत में कहानी कुछ और थी. पहले इसमें लीड रोल सुहाना खान निभाने वाली थीं और डायरेक्शन संभाल रहे थे सुजॉय घोष. तब फिल्म का बजट करीब 150 करोड़ तय हुआ था. लेकिन जब शाहरुख खान ने खुद फिल्म में लीड बनने का फैसला लिया, तो पूरा गेम पलट गया. अब स्क्रिप्ट बदली, डायरेक्टर बदला और बजट पहुंच गया सीधा 350 करोड़ तक. यानी कहानी की शुरुआत बेटी से हुई, लेकिन अब पिता ने ही शो स्टील कर लिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
What Is The Budget Of King Movie, What Is The Most Expensive Movie Of SRK, King Budget, Shah Rukh Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com