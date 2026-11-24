KBC 18 First Crorepati: अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के 18वें सीजन में पहला1 करोड़ जीतने वाला मिल गया है. भूषण ठाकरे इस मुकाम तक पहुंचने वाले नए प्रतियोगी बन गए हैं. हालांकि उनके लिए यह जीत सिर्फ इनामी राशि से कहीं बढ़कर है. इसका मतलब है कि वह अपने माता-पिता को उन आर्थिक परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं, जिनका सामना वे सालों से कर रहे थे. 'हिंदुस्तान टाइम्स' के साथ एक खास बातचीत में भूषण ने अपने उस सफर को याद किया, जब उनके बैंक खाते में सिर्फ 24 रुपए थे और आज वे अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे गेम के दौरान अमिताभ बच्चन ने उन्हें घबराहट कम करने में मदद की. साथ ही, उन्होंने बताया कि जीती हुई रकम से वह सबसे पहले अपनी मां के गहने वापस खरीदना चाहते हैं.



बिग बी ने भूषण ठाकरे की घबराहट को भांप लिया

अमिताभ बच्चन के सामने बैठना भूषण के लिए एक सपने के सच होने जैसा था, लेकिन यह अनुभव थोड़ा डराने वाला भी था. उन्होंने माना कि शुरुआत में उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं वे इस दिग्गज अभिनेता के सामने कुछ गलत न बोल दें. उनकी घबराहट इतनी ज्यादा थी कि उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही थी और खुद को शांत करने के लिए उन्हें गहरी सांसें लेनी पड़ीं. उस अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा, "जब मैं पहली बार उनके सामने बैठा, तो मेरी धड़कनें बहुत तेज थीं. मुझे बोलने में मुश्किल हो रही थी और मुझे बार-बार गहरी सांसें लेनी पड़ रही थीं. अमित जी समझ गए थे कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं. उन्होंने तुरंत सवाल पूछना शुरू नहीं किया. उन्होंने मुझसे मेरे परिवार और मेरी निजी जिंदगी के बारे में बात की, और जब उन्हें लगा कि मैं सहज हो गया हूं, तब उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया." भूषण का मानना ​​है कि उनके इस बर्ताव से बहुत फर्क पड़ा. अगर उन्हें इतनी घबराहट के बीच गेम खेलना पड़ता, तो उन्हें लगता है कि सही जवाब पता होने के बावजूद शायद वे गलत जवाब दे देते.

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1 करोड़ रुपये से करेंगे ये काम

जब भूषण ने 1 करोड़ रुपये जीते और अमिताभ बच्चन ने उन्हें गले लगाया, तो उस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल था. करोड़पति बनने के बाद उन्होंने अपने माता-पिता और उनके द्वारा किए गए संघर्षों को याद किया. उन्होंने बताया, "मैं बस यही सोच रहा था कि आखिरकार मैंने अपने माता-पिता की सारी मुश्किलें दूर कर दी हैं. मुझे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि अमित जी सच में मुझे गले लगा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं, मुझे पता था कि मैं अपने माता-पिता के संघर्षों को खत्म करने में कामयाब रहा हूं. वह पल मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा." सेट से जाने से पहले अमिताभ ने भूषण को कुछ सलाह भी दी. उन्होंने भूषण से कहा कि वे अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालें. भूषण ने बताया, "जीतने के बाद, अमित जी ने खास तौर पर कहा कि मुझे अपने पिता को फिर कभी दिहाड़ी मजदूरी नहीं करने देनी चाहिए. उन्होंने मुझे घर की जिम्मेदारी लेने, अपने परिवार का ख्याल रखने और माता-पिता को आराम देने के लिए कहा. मैं जीवन भर उनकी इस सलाह का पालन करूंगा."

भूषण अपनी मां के लिए खरीदना चाहते हैं गहने

भूषण अपनी जीती हुई रकम से सबसे पहले अपनी मां के लिए गहने खरीदना चाहते हैं. उन्होंने सालों से अपने मन में इसे संजो रखा था. जब भी उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती, तो उनकी मां अपने गहने बेच देती थीं. उन्होंने कहा, "मेरी मां पैसे बचाकर थोड़े-थोड़े गहने खरीदती थीं, लेकिन जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती, तो वह बाजार जाकर उन्हें बेच देती थीं ताकि मैं अपना खर्च उठा सकूं. कई बार मुझे अपनी मां के गहने बेचने पड़े और मेरे मन में हमेशा यह डर रहता था कि क्या मैं कभी उन्हें ये सब वापस दे पाऊंगा." भूषण ने बताया कि उन्होंने ठान लिया था कि उनकी मां ने उनके लिए जो कुछ भी कुर्बान किया है, वे उसे वापस लौटाएंगे. KBC में मिली जीत ने आखिरकार उन्हें अपना यह वादा पूरा करने का जरिया दे दिया है. उन्होंने आगे कहा, "मैंने तय कर लिया था कि एक दिन मैं उनके सारे गहने वापस कर दूंगा. आज KBC ने मुझे इतना सक्षम बना दिया है कि मैं ऐसा कर सकूं." जब उनके माता-पिता को यह पता चला कि अब उन्हें अपनी रोजी-रोटी के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, तो उनकी प्रतिक्रिया भी बहुत भावुक कर देने वाली थी. भूषण ने बताया कि उन्होंने अपनी मां को फोन करके यह जानकारी दी. उनकी मां इतनी भावुक हो गईं कि रोने की वजह से ठीक से बोल भी नहीं पा रही थीं. भूषण ने कहा कि उनकी आवाज में जो खुशी थी, उसे शब्दों में बयां करना उनके लिए मुश्किल है.



भूषण ठाकरे ने अमिताभ बच्चन लगाया गले

भूषण ठाकरे ने उन रिश्तेदारों के बारे में बताया जो कभी उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब बधाई देने के लिए फोन करते हैं.

शो जीतने के बाद भूषण के जीवन में कुछ लोगों का उनके प्रति बर्ताव भी बदल गया है. उन्होंने बताया कि जब उन्हें कभी 1,000 की भी जरूरत पड़ती थी, तो रिश्तेदार उन्हें ताने देते थे. लेकिन अब वही लोग उन्हें बधाई देने के लिए फोन कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "लगभग हर रिश्तेदार ने मुझे फोन किया. उनके बात करने का अंदाज़ पूरी तरह बदल गया है. जो लोग पहले मेरी मदद करने से मना कर देते थे, वे अब कह रहे हैं कि मैंने अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया है. शो के बाद लोगों के बर्ताव में काफी बदलाव आया है." उन्होंने बताया, "मैं अभी तक घर नहीं गया हूं. हालांकि, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बहुत शानदार स्वागत होगा. शो के बाद, मुझे अपने गांव के लोगों और दोस्तों के फोन आए. उन्होंने बताया कि सब लोग मेरा जोरदार स्वागत करने की योजना बना रहे हैं. मैं अपने गांव लौटने, दोस्तों और परिवार से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूं."

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अपनी इस उपलब्धि से खुश हैं भूषण

1 करोड़ जीतने के बाद, भूषण के सामने 7 करोड़ का सवाल भी आया, जिससे उनके मन में मिली-जुली भावनाएं पैदा हुईं. वह इस अहम मुकाम तक पहुंचने से खुश थे, लेकिन साथ ही इस बात को लेकर घबराए हुए भी थे कि क्या उन्हें इसका जवाब पता होगा. वह सोच रहे थे कि क्या यह सवाल उस विषय से होगा जिसकी उन्होंने सालों तक पढ़ाई की है, या फिर यह उनकी तैयारी के दायरे से बाहर का होगा. “मैं घबराया हुआ भी था और खुश भी. घबराहट इसलिए थी क्योंकि मैंने इतने सालों तक पढ़ाई की थी, और मैं यही सोच रहा था कि कहीं सवाल मेरी पढ़ाई से बाहर का न आ जाए. साथ ही मैं इस बात से खुश भी था कि मैं कम से कम 1 करोड़ के मुकाम तक तो पहुंच ही गया हूं. 1 करोड़ तक पहुंचना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी. कहीं न कहीं, मैं सोच रहा था कि क्या मुझे अपनी इस उपलब्धि से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए. मेरे दिमाग में कई तरह के विचार चल रहे थे. मैं इस बात से भी बहुत खुश था कि मैं 'कौन बनेगा करोड़पति' में करोड़पति बन चुका हूं. जिंदगी बदल देने वाली इस जीत के बावजूद भूषण UPSC की परीक्षा देते रहेंगे. KBC में जाने या UPSC परीक्षा पास करने की चाह रखने वालों के लिए एक संदेश देते हुए उन्होंने कहा, “कोशिश करते रहें, क्योंकि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी. बड़े सपने देखें, क्योंकि सपने सच होते हैं. आपको खुद पर विश्वास रखना होगा कि एक दिन आप KBC तक पहुंच सकते हैं या UPSC परीक्षा पास कर सकते हैं.”

