42 की उम्र, 22 जैसा ग्लो, कैटरीना कैफ से जाने क्या है उनकी खूबसूरती का राज

बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हमेशा अपनी ग्लोइंग स्किन, फिटनेस और नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं. चाहे फिल्म का प्रमोशन हो या एयरपोर्ट लुक, उनकी सादगी और चमक सबका ध्यान खींच लेती है. लेकिन ये ग्लो सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स का कमाल नहीं है, बल्कि उनके फिक्स रूटीन और हेल्दी लाइफस्टाइल का नतीजा है. कैटरीना खुद को फिट और खूबसूरत बनाए रखने के लिए हर दिन छोटे लेकिन असरदार रूल्स फॉलो करती हैं जैसे डिटॉक्स ड्रिंक, योग, हेल्दी फूड और पॉज़िटिव माइंडसेट. आइए जानते हैं आखिर कैटरीना की इस नैचुरल ब्यूटी के पीछे क्या है असली राज.

डिटॉक्स से दिन की शुरुआत और क्लीन डाइट का फॉर्मूला

कैटरीना अपनी सुबह हमेशा डिटॉक्स ड्रिंक से शुरू करती हैं. वो उठते ही गुनगुना पानी नींबू और शहद के साथ पीती हैं, जिससे बॉडी साफ होती है और मेटाबॉलिज़्म एक्टिव रहता है. उनका कहना है कि दिन की अच्छी शुरुआत, पूरे दिन के एनर्जी लेवल को सेट कर देती है.

डाइट की बात करें तो वो जंक फूड से पूरी तरह दूर रहती हैं. उनके रोजाना के खाने में उबली सब्जियां, ग्रिल्ड चिकन, सूप, ब्राउन राइस और ताज़े फल शामिल होते हैं. वो दिनभर खूब पानी और नारियल पानी पीती हैं ताकि बॉडी और स्किन दोनों हाइड्रेटेड रहें.

वर्कआउट, स्किनकेयर और पॉजिटिव माइंडसेट है उनका मंत्र

फिटनेस कैटरीना की लाइफस्टाइल का सबसे अहम हिस्सा है. वो हफ्ते में छह दिन योग, पिलाटेज़, कार्डियो और वेट ट्रेनिंग करती हैं. उनके मुताबिक, वर्कआउट सिर्फ बॉडी नहीं, बल्कि माइंड को भी एनर्जाइज करता है.

स्किनकेयर में वो सिंपल रूटीन फॉलो करती हैं. रात में मेकअप हटाना, हल्का मॉइस्चराइजर लगाना और सनस्क्रीन कभी मिस न करना. वो मानती हैं कि कम चीजें लेकिन लगातार करना ही स्किन को हेल्दी रखता है.

सबसे जरूरी बात, वो हमेशा पॉजिटिव रहना और पर्याप्त नींद लेना जरूरी मानती हैं. वो खुद कहती हैं कि जब आप खुश रहते हैं, तो आपकी स्किन खुद ब खुद ग्लो करती है.