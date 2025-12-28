विज्ञापन

शशि कपूर के पोते का खुलासा, कपूर खानदान से होने के बाद भी नहीं मिला बड़ा ब्रेक, 'दादाजी रिटायर हो गए थे...'

शशि कपूर और जेनिफर कपूर के पोते ज़हान कपूर ने अपने OTT डेब्यू ब्लैक वारंट से लाइमलाइट में कदम रखा. यह विक्रम आदित्य मोटवानी द्वारा निर्देशित एक दमदार ड्रामा है, जिसकी कहानी तिहाड़ जेल के अंदर सेट है.

जहान कपूर को कपूर खानदान से होने के बाद भी नहीं मिला बड़ा ब्रेक
नई दिल्ली:

शशि कपूर और जेनिफर कपूर के पोते ज़हान कपूर ने अपने OTT डेब्यू ब्लैक वारंट से लाइमलाइट में कदम रखा. यह विक्रम आदित्य मोटवानी द्वारा निर्देशित एक दमदार ड्रामा है, जिसकी कहानी तिहाड़ जेल के अंदर सेट है. इसमें उन्होंने एक नए जेलर का किरदार निभाया है, जो भारत की सबसे बदनाम जेल के अंदर पावर, नैतिकता और कड़वी सच्चाइयों का सामना करता है. उनके परफॉर्मेंस की आलोचकों और दर्शकों ने खूब तारीफ की, जिससे यह सीरीज़ साल के सबसे ज़्यादा चर्चित स्ट्रीमिंग शो में से एक बन गई. ब्लैक वारंट से पहले ज़हान ने हंसल मेहता की फिल्म फराज़ (2022) से स्क्रीन एक्टिंग में डेब्यू किया था, जहां उन्होंने सच्ची घटनाओं पर आधारित इस इंटेंस थ्रिलर में एक अहम भूमिका निभाई थी. ब्लैक वारंट की सफलता के बाद ज़हान ने बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली का हिस्सा होने के साथ आने वाली उम्मीदों के बोझ के बारे में बात की. CNN-News18 के स्ट्रीमिंग स्टार्स राउंडटेबल 2025 में बोलते हुए एक्टर ने इस आम धारणा पर बात की.

जब उनसे पूछा गया कि क्या अपरंपरागत प्रोजेक्ट्स चुनना एक जानबूझकर लिया गया फैसला था तो ज़हान ने कहा, "बिल्कुल नहीं, लेकिन यह एक बहुत ही समझने लायक नज़रिया है. यह बिल्कुल सीमित डेटा लेकर कोई थ्योरी बनाने जैसा है. उन्होंने समझाया कि कभी भी कोई इमेज बनाने या उसमें हेरफेर करने की कोशिश नहीं की गई. "मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे कुछ मैनिपुलेट करना है, अपनी इमेज बनाने के लिए, या मैं ऐसे ही करूंगा इस तरीके से. या मैं किसी चीज़ का विरोध कर रहा हूं. ऐसा कुछ नहीं था."

ज़हान ने इस बारे में भी बात की कि कैसे उनके सरनेम की वजह से अक्सर ऐसी धारणाएं बन जाती हैं जो उनकी असल ज़िंदगी को नहीं दिखातीं. “यह सच में बहुत सिंपल था. यह बताना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार यह कपूर खानदान का है, लेकिन सच यह है कि मेरे माता-पिता इंडस्ट्री के मेंबर नहीं थे. मेरे पिता एक एड फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर थे. वह दुनिया फिल्म इंडस्ट्री से बहुत अलग है. थोड़े-बहुत टच पॉइंट्स थे, लेकिन सच में एक्टिव नहीं थे."

उन्होंने आगे कहा कि जब उन्होंने एक्टिंग के बारे में सोचना शुरू किया, तब तक उनके लेजेंडरी दादा-दादी भी इंडस्ट्री से काफी दूर हो चुके थे. “दादाजी रिटायर हो चुके थे. इसलिए सेपरेशन की डिग्री ज़्यादा थी." ज़हान कपूर की ब्लैक वारंट पिछले साल के सबसे ज़्यादा चर्चित OTT शोज़ में से एक साबित हुई. इसकी कहानी और परफॉर्मेंस के लिए इसकी खूब तारीफ़ हुई और यह धीरे-धीरे वर्ड ऑफ माउथ से पॉपुलर होती गई.

