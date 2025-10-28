ऐश्वर्या राय की इस फिल्म की एक महीने में लिखी गई कहानी, पॉलिटिकल पार्टियों ने जमकर किया विरोध, रिलीज के बाद बनी सुपरहिट

बॉलीवुड की क्वीन ऐश्वर्या राय ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है. उनकी ज्यादातर फिल्में हिट ही साबित हुई हैं. ऐश्वर्या ने अपने फिल्मी करियर में एक ऐसी फिल्म में भी काम किया है जिसकी स्क्रिप्ट सिर्फ एक महीने में ही लिखी गई थी. ऐश्वर्या की जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम ऐ दिल है मुश्किल है. ऐश्वर्या की इस फिल्म को करण जौहर ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म को आज 9 साल पूरे हो गए हैं. फिल्म के 9 साल पूरे होने पर डायरेक्टर करण जौहर ने एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है. इस फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और फवाद खान अहम किरदार निभाते नजर आए थे. फवाद खान के फिल्म में होने की वजह से इसे लेकर खूब विरोध हुआ था. बहुत ही कम लोगों को पता होगा इसकी स्क्रिप्ट कितने कम समय में लिखी गई थी.

सिर्फ एक महीने में लिखी गई थी कहानी

बता दें ऐश्वर्या राय की इस फिल्म की कहानी बहुत ही कम समय में लिखी गई थी. रिपोर्ट्स की मानें तो सिर्फ एक महीने में ही इसकी कहानी को लिख दिया गया था. जब ये फिल्म आई तो हर जगह छा गई थी. हालांकि इस फिल्म का विरोध भी बहुत ज्यादा हुआ था.

क्यों हुआ था विरोध

भारतीय राजनीतिक दल फिल्म की रिलीज के खिलाफ थे, क्योंकि इसमें फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे पाकिस्तानी कलाकार शामिल थे. ये विरोध इस वजह से हो रहा था क्योंकि 18 सितंबर 2016 को उरी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था. हालांकि जब ये फिल्म रिलीज हुई तब फवाद खान के किरदार को काफी कट भी कर दिया गया था.

बॉक्स ऑफिस पर की इतनी कमाई

ऐ दिल है मुश्किल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने वर्ल्डवाइड 237.56 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं इंडिया में 112.48 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ने इंडिया में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था.