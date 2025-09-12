करिश्मा कपूर से लेकर रेखा तक, देखें 20 एक्टर्स के पहले फोटोशूट की फोटो, संजय दत्त को पहचानना हुआ मुश्किल

बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है. स्टार किड्स को सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. उनकी फिल्में रिलीज होने से पहले ही लोग उनकी एक्टिंग की आलोचना शुरू कर देते हैं. लेकिन यह कोई नई बात नहीं है. बॉलीवुड में लंबे समय से सितारों के बच्चे इंडस्ट्री में कदम रखते आए हैं, खासकर 90 के दशक से यह ट्रेंड बढ़ा है. आज कई स्टार किड्स बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं. इन दिनों उनके पुराने फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
ये भी पढ़ें: 25 साल पहले सलमान खान की इस फिल्म की 3 बार बदली हीरोइन, फिल्म का था पाकिस्तानी कनेक्शन, हुई थी बड़ी ब्लॉकबस्टर
इन तस्वीरों में सलमान खान, आमिर खान, करीना कपूर, करिश्मा कपूर जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. सलमान का पहला फोटोशूट देखकर फैंस हैरान हैं. उनकी घनी जुल्फें, हल्की दाढ़ी और गंभीर चेहरा सबका ध्यान खींच रहा है. वहीं, आमिर खान अपने क्लीन शेव लुक में बेहद मासूम और आकर्षक लग रहे हैं. फैंस को अक्षय खन्ना का अंदाज सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है. उनकी मुस्कान और स्टाइल ने सभी का दिल जीत लिया. सफेद शर्ट और डेनिम जींस में अक्षय का लुक कमाल का है.
Posts from the bollyblindsngossip
community on Reddit
करीना और करिश्मा का पुराना फोटोशूट भी शानदार है. इस लिस्ट में रणबीर कपूर, अजय देवगन और सनी देओल जैसे सितारे भी शामिल हैं. फैंस इनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक फैन ने लिखा, “सलमान की आंखें कितनी खूबसूरत हैं!” दूसरे ने कहा, “अक्षय खन्ना तो बिल्कुल हीरो जैसे लग रहे हैं.” किसी ने मजाक में पूछा, “90 के दशक का वो कौन सा कैमरा था, जो इतनी शानदार तस्वीरें लेता था?” ये तस्वीरें फैंस को पुराने दिनों की याद दिला रही हैं और सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं