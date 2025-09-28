विज्ञापन

51 की करिश्मा कपूर ने पीली साड़ी में दिखाया रॉयल अंदाज, फैन्स को याद आई बीवी नंबर-1

करिश्मा कपूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में करिश्मा का लुक देख फैन्स को उनकी 26 साल पुरानी फिल्म याद आ गई.

करिश्मा के लुक पर फिदा फैन्स
नई दिल्ली:

भारतीय फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास वीडियो पोस्ट किया, जिसने उनके फैंस और फॉलोअर्स के बीच खूब सुर्खियां बटोरी हैं. करिश्मा कपूर, जो अपने दमदार अभिनय और स्टाइलिश लुक्स के लिए जानी जाती हैं, पारंपरिक साड़ी में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. इस वीडियो के जरिए उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और स्टाइल कभी कम नहीं होता.

वीडियो में करिश्मा कपूर हर एंगल से अपने स्टाइल को पेश करती नजर आ रही हैं. उन्होंने येलो कलर की साड़ी पहनी है, जो उन्हें रॉयल लुक दे रही है. इसके साथ उन्होंने भारी नेकलेस, झुमके और कड़े पहने हुए हैं, जो उनके लुक को और भी निखार रहे हैं. वीडियो में वह अपनी स्माइल के साथ फोटो के लिए पोज दे रही हैं. इसमें उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा है. हेयरस्टाइल की बात करें तो उन्होंने 'बन' बनाया हुआ है और उसपर गजरा लगाया हुआ है, जिससे उनका लुक और भी निखरकर सामने आ रहा है.

फैंस करिश्मा कपूर के इस पोस्ट पर अपनी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने उनकी मुस्कान और लुक की तारीफ करते हुए कमेंट किए हैं. एक फैन ने लिखा, आप बढ़ती उम्र के साथ और भी सुंदर होती जा रही हैं. दूसरे फैन ने लिखा, आपने साड़ी को बहुत खूबसूरती से कैरी किया है, आप सच में किसी राजकुमारी जैसी लग रही हैं. वहीं, कई यूजर्स ने उनकी उम्र को देखकर हैरानी जताई और लिखा, आप सच में 51 साल की हैं? यकीन नहीं हो रहा. आप अभी भी 25 साल की लगती हैं. अन्य ने लिखा, करिश्मा कपूर का स्टाइल हर युवा को टक्कर देता है. वहीं कुछ इमोजी के जरिए अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं. कुछ लोगों को तो बीवी नंबर-1 की ही याद आ गई.

