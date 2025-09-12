करिश्मा कपूर के वकील ने प्रिया सचदेव के 1900 करोड़ रुपये देने को बताया 'बकवास', बोले-'बाकी 28000 करोड़ रुपये...'

करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिवंगत पिता संजय कपूर की संपत्ति में अपना 'वाजिब हिस्सा' मांगा. इसके बाद प्रिया ने दावा किया कि दोनों को 1900 करोड़ दिए जा रहे हैं. करिश्मा कपूर के वकील महेश जेठमलानी ने अब इस दावे को खारिज करते हुए समझौते को 'बकवास' बताया है. बुधवार को प्रिया सचदेव के वकीलों ने दावा किया कि करिश्मा और संजय के बच्चों, कियान और समायरा को वसीयत से बाहर नहीं रखा गया है और उन्हें 1900 करोड़ दिए जा रहे हैं. करिश्मा के बच्चों का प्रतिनिधित्व करने वाली उनकी कानूनी टीम ने इस बात का विरोध किया, उन्होंने कहा कि यह सच नहीं है, क्योंकि प्रिया उस संपत्ति को नियंत्रित कर रही थीं.

अब, करिश्मा के वकील महेश जेठमलानी ने 1900 करोड़ के दावे की आलोचना की है. रिपब्लिक टीवी पर उन्होंने कहा, "संपत्ति 30,000 करोड़ रुपये की है और उन्हें सिर्फ़ 1900 करोड़ रुपये मिल रहे हैं... असल में क्लास वन के सिर्फ़ पांच वारिस हैं - मां, 3 बच्चे और प्रिया - अगर वसीयत असली है तो वह उसका खुलासा क्यों नहीं कर रही हैं? बच्चों को जो कुछ भी मिल रहा है, वह श्रीमती कपूर की दया पर नहीं मिल रहा है. ये संजय कपूर की संपत्ति है. कोई उन पर एहसान नहीं कर रहा है. क्या प्रिया सचदेव बाकी बचे 28,000 करोड़ रुपये छोड़ देंगी जो उन्हें मिलते हैं, ये कैसी बकवास है? हम बच्चों की जायज़ विरासत के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं."

करिश्मा इस मामले में वादी नहीं हैं और मुकदमे में अपने बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. जेठमलानी ने कहा कि अभिनेत्री अपने लिए कोई पैसा नहीं मांग रही हैं. उन्होंने आगे कहा, "करिश्मा कपूर अपने लिए कुछ नहीं चाहतीं, इस मुकदमे का पूरा उद्देश्य अपने बच्चों को उसी तरह सुरक्षित करना है जिस तरह उनके दिवंगत पूर्व पति चाहते थे. यह एक ट्रस्ट डीड के अनुसार है, जो भारत में उनकी संपत्ति, भारत में उनकी कॉर्पोरेट संपत्ति और कुल मिलाकर उनकी विदेश में संपत्ति से संबंधित है, जिसके लिए एक वसीयत थी. जिसका कभी खुलासा नहीं किया गया और न ही यह प्रोबेट का विषय रहा है, न ही यह पंजीकृत है."

करिश्मा के दोनों बच्चों के अलावा, दिवंगत उद्योगपति की मां रानी कपूर ने भी प्रिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. अदालत ने प्रिया को अपने दिवंगत पति की सारी संपत्ति का खुलासा करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.