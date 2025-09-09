संजय कपूर की संपत्ति को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे करिश्मा कपूर के बच्चे, प्रिया सचदेव पर लगाए ये गंभीर आरोप

संजय कपूर की मौत के बाद उनकी 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर विवाद गहरा गया है. उनकी पहली पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों, समायरा (20) और कियान (14), ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. बच्चों का आरोप है कि प्रिया ने उनके पिता की वसीयत में हेराफेरी की ताकि वह पूरी संपत्ति पर कब्जा कर सकें. एएनआई के अनुसार, करिश्मा कपूर अपने बच्चों की कानूनी संरक्षक के तौर पर इस मामले में उनकी पैरवी कर रही हैं. बच्चों ने कोर्ट से संपत्ति का बंटवारा, संपत्तियों का पूरा हिसाब और प्रिया के खिलाफ स्थायी रोक की मांग की है. उनका कहना है कि उन्हें अपने पिता की संपत्ति की पूरी जानकारी नहीं दी गई, और प्रिया ने जानबूझकर कई बातें छिपाईं.

बच्चों के मुताबिक, प्रिया ने पहले दावा किया कि कोई वसीयत नहीं है और सारी संपत्ति आरके फैमिली ट्रस्ट के पास है. लेकिन बाद में उन्होंने 21 मार्च 2025 की तारीख वाला एक दस्तावेज पेश किया, जिसे उन्होंने वसीयत बताया. बच्चों ने इसकी सत्यता पर सवाल उठाते हुए इसे जाली बताया है. मुकदमे में प्रिया, उनके नाबालिग बेटे, संजय की मां रानी कपूर और वसीयत की कथित निष्पादक एक महिला को प्रतिवादी बनाया गया है. संजय कपूर की 12 जून 2025 को इंग्लैंड में पोलो खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी. वह सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड (सोना कॉम्स्टार) के प्रमुख थे, जिसकी बाजार पूंजी 31,000 करोड़ रुपये है. उनकी मृत्यु के बाद कंपनी के शेयर 7% गिर गए थे.

फोर्ब्स के अनुसार, संजय की कुल संपत्ति 10,300 करोड़ रुपये थी. उन्होंने अपने बच्चों को 14 करोड़ रुपये के बॉन्ड और हर महीने 10 लाख रुपये की आय सुनिश्चित की थी. करिश्मा को भी संजय के पिता का एक घर दिया गया था. फिर भी, बच्चे कोर्ट में दावा कर रहे हैं कि उनके पिता ने उन्हें संपत्ति में हिस्सा देने का वादा किया था. इस विवाद ने कपूर परिवार में दरार बढ़ा दी है. संजय की मां रानी कपूर ने भी आरोप लगाया कि उन्हें कंपनी के फैसलों से दूर रखा गया. हालांकि, कंपनी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी फैसले नियमानुसार लिए गए.

अब दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, जो संजय कपूर की विशाल संपत्ति और सोना कॉम्स्टार में उनके उत्तराधिकार को तय करेगा. बता दें, संजय और करिश्मा की शादी 2003 में हुई थी. उनकी बेटी समायरा 2005 में और बेटा कियान 2011 में पैदा हुए. दोनों का तलाक 2014 में शुरू हुआ और 2016 में पूरा हुआ.