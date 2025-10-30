विज्ञापन

करीना कपूर की भाभी भी है नामी एक्ट्रेस, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कर चुकी है काम, 7 फोटो में देखिए कौन हैं ये

कपूर खानदान में एक्टिंग का टैलेंट तो पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन इस खानदान की बहू ने अपनी शानदार अदाकारी से सबको पीछे छोड़ दिया है. भट्ट परिवार से आने वाली लड़की आज बॉलीवुड की सबसे दमदार एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं.

करीना कपूर की भाभी को जानते हैं आप ?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कपूर खानदान यानी कि एक्टिंग के हुनर की पूरी खान. लेकिन इस खान में एक हीरा ऐसा भी है जो कपूर खानदान का नहीं है पर अपनी एक्टिंग से पूरी दुनिया को दीवाना बना रहा है. कहने को तो कपूर खानदान में करिश्मा कपूर और करीना कपूर जैसी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं लेकिन एक और एक्ट्रेस है जो इस परिवार का हिस्सा है. ये हैं आलिया भट्ट जो रणबीर कपूर की वाइफ हैं और इस नाते वो करीना कपूर की भाभी भी लगती हैं. भट्ट परिवार की ये लड़की एक्टिंग के मामले में किसी कपूर से कम नहीं है.

आलिया भट्ट ने 2012 में करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में एंट्री की. इस फिल्म में उनकी फ्रेशनेस और कॉन्फिडेंस ने सबका ध्यान खींच लिया. उसके बाद वो एक एक कर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं. चाहे राजी की गंभीर भूमिका हो या गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी दमदार परफॉर्मेंस. आलिया भट्ट ने हर किरदार में गहराई और सच्चाई दिखाई है.

आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी में उनके शानदार अभिनय के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. जो उनके करियर का बड़ा माइलस्टोन बना. साथ ही उनके टैलेंट का लोहा भी सबने माना. आलिया भट्ट ने हॉलीवुड में भी कदम रख लिया है. नेटफ्लिक्स की फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई.

रेड कार्पेट पर ग्लैमरस और घर पर सिंपल आलिया भट्ट दोनों ही रूपों में फैन्स की फेवरेट हैं. उनका फैशन सेंस हमेशा ट्रेंड में रहता है. अपने किरदारों में भी लुक्स के साथ उन्होंने फैन्स को इंप्रेस किया है. आलिया भट्ट ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन्स लॉन्च की. जिसके तहत वो कंटेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रही हैं. रणबीर कपूर से शादी और बेटी राहा के जन्म के बाद भी आलिया भट्ट ने काम और फैमिली दोनों को खूबसूरती से संभाला है. वो सच में मॉडर्न इंडियन वुमन की मिसाल हैं.

