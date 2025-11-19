विज्ञापन

ऐश्वर्या राय ने छुए पीएम नरेंद्र मोदी के पैर, वीडियो देख लोग बोले- ये है संस्कार की तस्वीर

ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने भाषण के बाद जिस अंदाज में आकर पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छुए सोशल मीडिया यूजर्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

ऐश्वर्या राय ने छुए पीएम नरेंद्र मोदी के पैर, वीडियो देख लोग बोले- ये है संस्कार की तस्वीर
ऐश्वर्या राय ने छुए पीएम मोदी के पांव
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय, पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल हुई थीं. यहां उन्होंने जाति, धर्म और प्रेम पर एक प्रभावशाली भाषण दिया. इसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए देखा गया, इस पल ने सभी का ध्यान खींचा. ऐश्वर्या के इसी अंदाज ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीता और लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. बुधवार(19 नवंबर) को, ऐश्वर्या श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में कई बड़ी हस्तियों के साथ शामिल हुईं. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर भी शामिल हुए.

ऐश्वर्या ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने के लिए आभार व्यक्त किया और एक भाषण भी दिया. उन्होंने जाति के बारे में बात की और इस बात पर जोर दिया कि केवल एक ही सच्ची जाति है - मानवता की जाति. ऐश्वर्या ने कहा, "केवल एक ही जाति है, मानवता की जाति. केवल एक ही धर्म है, प्रेम का धर्म. केवल एक ही भाषा है, हृदय की भाषा, और केवल एक ही ईश्वर है, और वह सर्वव्यापी है."

प्रधानमंत्री मोदी को एक खास संदेश देते हुए ऐश्वर्या ने कहा, "आज हमारे साथ उपस्थित होने और इस विशेष अवसर का सम्मान करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूं. मैं आपके ज्ञानवर्धक, हमेशा की तरह प्रभावशाली और प्रेरणादायक शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक हूं, जो आज हमें मंत्रमुग्ध कर देंगे."

यह भी पढ़ें: सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में ऐश्वर्या ने कही दिल छू लेने वाली बात, बोलीं- मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा...

उन्होंने आगे कहा, "आपकी यहां उपस्थिति इस शताब्दी समारोह में पवित्रता और प्रेरणा जोड़ती है और हमें स्वामी जी के इस संदेश की याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा है और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है." अपना भाषण खत्म करने के बाद, ऐश्वर्या प्रधानमंत्री मोदी के पास गईं और उनके पैर छूए. इस पल को देख सोशल मीडिया यूजर्स उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं और इसे संस्कार की एक तस्वीर बता रहे हैं. 

