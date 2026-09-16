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नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा की वापसी, The Great Indian Kapil Show के पांचवे सीजन के साथ इस तारीख को होगी मुलाकात

Netflix ने कपिल शर्मा के पांचवे सीजन के प्रोमो को रिलीज कर उस तारीख का ऐलान कर दिया है जब आप ओटीटी प्लैटफॉर्म पर इस हिट कॉमेडी शो का नया सीजन देख सकेंगे.

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नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा की वापसी, The Great Indian Kapil Show के पांचवे सीजन के साथ इस तारीख को होगी मुलाकात
नेटफ्लिक्स पर वापसी कर रहा है कपिल शर्मा के शो का नया सीजन
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नई दिल्ली:

नेटफ्लिक्स ने इस फेस्टिव सीजन को और भी मजेदार बनाने की तैयारी कर ली है. इस जश्न में चार चांद लगाएंगे कॉमेडी के किंग. Netflix भारत की पसंदीदा कॉमेडी टीम के साथ 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का सीजन 5 लेकर आ रहा है, जो 26 सितंबर को प्रीमियर होगा और इस बार, त्योहारों के साथ स्क्रीन के सामने इकट्ठा होने का एक नई वजह भी है: एक जबरदस्त 'त्यो-हा-हा-हार'! शनिवार को 'फनी-वार' में बदलने, अपने दर्शकों की संख्या बढ़ाने और कॉमेडी की एक मजेदार दुनिया बनाने के बाद, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' दर्शकों के साथ 'हंसी का त्यो-हा-हा-हार' मनाने के लिए वापस आ रहा है.

कपिल शर्मा अपनी 'पब्लिक फेवरेट' टीम (सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू) के अपने खास अंदाज वाले धमाल के साथ, सीजन 5 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का वही शानदार एक्सपीरियंस देने का वादा करते हैं. बस इस बार यह और भी बड़ा, मजेदार और दिलचस्प रूप से अनप्रिडिक्टेबल होगा. सेलिब्रिटी गेस्ट और सुर्खियों में रहने वाले लोगों से लेकर अतरंगी पर्सनैलिटी वाले लोगों तक, मेहमानों की यह लिस्ट भारत के कई पहलुओं, किरदारों और रंगों को एक साथ लाएगी और उन सभी का दिल से जश्न मनाएगी.

बेबाक बातचीत, मजेदार स्केच, नोक-झोंक, मजाक-मस्ती और वे शानदार और मजेदार पल देखने को मिलेंगे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि मेहमान इंटरव्यू की तैयारी करके आए थे या गलती से किसी फैमिली फंक्शन में आ गए. क्योंकि इस फेस्टिव सीजन में सिर्फ एक ही मिशन है: भारत का जश्न मनाना, उसकी सभी अनोखी बातों, रंगों और शानदार पागलपन के साथ. 

अगले सीजन में वापसी के बारे में बात करते हुए कपिल शर्मा ने कहा, "हर सीजन में हमें लगता है कि हमने बहुत मस्ती कर ली है और फिर हमें एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है! और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यही चीज हमें आगे बढ़ाती रहती है. दुनिया भर में हमारे दर्शकों ने Netflix पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को जो प्यार दिया है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और इस बार हम आने वाले त्योहारों को पूरे दिल से मनाएंगे... चाहे वह दिवाली हो या क्रिसमस. बस लिफाफे अर्चना जी से दूर रखिएगा, बाकी हम 'हंसी का त्योहार' तो लेकर आ ही रहे हैं!"

Netflix की सीरीज हेड तान्या बामी ने कहा, जैसे-जैसे हम अलग-अलग तरह के कंटेंट, फॉर्मेट और फ्लेवर के साथ अपनी कॉमेडी लिस्ट को बढ़ा रहे हैं, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' ने हमेशा पसंद किए जाने वाले फैमिली एंटरटेनर के तौर पर अपनी एक अलग जगह बना ली है. अब अपने पांचवें सीजन में यह शो इस बात का सबूत है कि इस शो के लिए हमारी चुनिंदा सोच सभी उम्र के दर्शकों को एक साथ ला रही है और एक कॉमन कल्चरल एक्सपीरियंस बना रही है. छह महीने के गैप के बाद वापसी करते हुए, शो को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है और हम इसे मेहमानों की शानदार लाइन-अप के साथ और त्योहारों के मौसम की शुरुआत में ही वापस लाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं.

उन्होंने कहा,  यह सीजन 'हर तरह की फनी' चीजों के बारे में है, जिसमें कपिल सच में कॉमेडी किंग के अपने टाइटल पर खरे उतरते हैं. हम दर्शकों के लिए नए पल, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज और सबसे बढ़कर, 'हंसी का त्योहार' को सभी के लिए एक जश्न बनाने के और भी कारण लाने के लिए एक्साइटेड हैं.

इस सीजन में कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी और भी सरप्राइज और ऐसे पल जिनका एक साथ मजा लिया जा सके. खासकर पूरे परिवार के साथ, ढेर सारे स्नैक्स के साथ, और उन रिश्तेदारों के साथ जो पंचलाइन आने से पहले ही हंस देते हैं. क्योंकि जब कपिल शर्मा और उनकी टीम एक साथ आते हैं तो हर जश्न में थोड़ी ज्यादा हंसी की जरूरत होती है.

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 5 का प्रीमियर 26 सितंबर को होगा, जिसके नए एपिसोड हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ Netflix पर आएंगे.

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