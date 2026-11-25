भारत की सांस्कृतिक विरासत में लोककथाओं, सदियों पुरानी कहानियों, पौराणिक कथाओं और अलौकिक मान्यताओं का खास स्थान रहा है. जंगलों के देवताओं और रहस्यमयी जीवों से लेकर प्राचीन श्राप, अनोखी परंपराओं और अनजानी दुनिया के किस्सों तक, ये कहानियां पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती रही हैं. भारतीय फिल्म निर्माताओं ने भी इन कहानियों को बड़े पर्दे पर दिखाने के कई दिलचस्प तरीके खोजे हैं. उन्होंने पुरानी मान्यताओं और परंपराओं को आज के दौर की कहानी कहने के अंदाज में पेश किया है.

रहस्यमयी और अनजानी चीजों को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी हमेशा बनी रही है. यही वजह है कि भारतीय सिनेमा में लोककथाओं और अलौकिक कहानियों ने अपनी एक खास जगह बनाई है. आइए, ऐसी पांच फिल्मों के बारे में जानते हैं, जो दर्शकों को भारतीय पौराणिक कथाओं, लोककथाओं और रहस्यमयी दुनिया की सैर कराती हैं.

1. द ववान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट

एक गांव और पवित्र जंगलों से जुड़ी सदियों पुरानी मान्यताओं की पृष्ठभूमि पर बनी द ववान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट भारतीय लोककथाओं से प्रेरित है. यह फिल्म आस्था, परंपरा और अलौकिक शक्तियों की एक दिलचस्प कहानी पेश करती है. फिल्म की कहानी ऋषि (सिद्धार्थ मल्होत्रा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मुंबई में पीडब्ल्यूडी सुपरवाइजर के तौर पर काम करता है. वह अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए गांव लौटता है. लेकिन उसकी यह सामान्य-सी यात्रा जल्द ही एक अनोखा मोड़ ले लेती है. वह खुद को एक पवित्र जंगल से जुड़े विवाद में फंसा हुआ पाता है.

गांव के लोगों की मान्यताओं को नजरअंदाज करते हुए और बार-बार चेतावनी मिलने के बावजूद ऋषि जंगल में चला जाता है. वहां उसे जंगल, एक ताकतवर स्थानीय व्यक्ति और एक प्राचीन कहानी के बीच का रहस्यमयी रिश्ता पता चलता है. इसी कहानी में गांव के भविष्य का राज छिपा है. दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, श्वेता तिवारी और अनुप सोनी नजर आएंगे. फिल्म का निर्माण शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी ने किया है.

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2. कांतारा: चैप्टर 1

कर्नाटक के तटीय इलाकों की समृद्ध लोककथाओं और आध्यात्मिक परंपराओं से प्रेरित कांतारा: चैप्टर 1 दर्शकों को इंसान, प्रकृति और अलौकिक शक्तियों के बीच के दिव्य रिश्ते की शुरुआत तक ले जाती है. यह फिल्म कांतारा की कहानी से कई सदियों पहले के दौर में स्थापित है. इसमें एक ऐसे पवित्र जंगल की कहानी दिखाई गई है, जिसकी रक्षा दिव्य शक्तियां करती हैं. कहानी में तब बड़ा संघर्ष शुरू होता है, जब एक शक्तिशाली राज्य उस जंगल पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है.

जंगल के देवताओं से जुड़ी स्थानीय मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित यह फिल्म पौराणिक कथाओं, एक्शन और भव्य कहानी का मेल है. यह दिखाती है कि किसी समुदाय का अपनी जमीन, प्रकृति और आस्था से कितना गहरा रिश्ता होता है. ऋषभ शेट्टी के लेखन और निर्देशन में बनी इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी, रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्माण होम्बले फिल्म्स के बैनर तले विजय किरगंदूर ने किया है. इसका संगीत और बैकग्राउंड स्कोर बी. अजनीश लोकनाथ ने तैयार किया है.

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3. मुंज्या

मुंज्या की कहानी बिट्टू नाम के एक नौजवान की है, जो कोंकण में अपने पुश्तैनी गांव लौटता है. यहां अनजाने में वह मुंज्या नाम की एक शरारती लेकिन डरावनी आत्मा को जगा देता है. इसके बाद वह आत्मा एक अजीब जुनून के साथ बिट्टू को परेशान करने लगती है. बिट्टू खुद को एक ऐसी रहस्यमयी मुसीबत में फंसा हुआ पाता है, जहां भारतीय लोककथाओं, डर और कॉमेडी का अनोखा मेल देखने को मिलता है. आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शरवरी, अभय वर्मा, मोना सिंह, सत्यराज और सुहास जोशी अहम भूमिकाओं में हैं.

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4. तुम्बाड

भारतीय लोककथाओं के अंधेरे और रहस्यमयी पहलुओं को तुम्बाड जैसी कम ही फिल्मों ने इतनी दिलचस्पी से पर्दे पर उतारा है. पौराणिक कहानियों, लालच और डरावने माहौल के मेल से बनी यह फिल्म एक रहस्यमयी शक्ति और इंसान की दौलत पाने की चाह के इर्द-गिर्द घूमती है. महाराष्ट्र के बारिश से घिरे एक गांव में स्थापित इस फिल्म की कहानी विनायक राव की है. वह अपने पूर्वजों के छिपे हुए खजाने की तलाश में निकलता है. इस तलाश में उसका सामना हस्तर नाम की एक रहस्यमयी और खतरनाक शक्ति से होता है, जिसके पास बेशुमार दौलत छिपी है.

जैसे-जैसे विनायक का लालच बढ़ता जाता है और खजाने को पाने की कोशिश पीढ़ियों तक चलती है, वह लालच के एक खतरनाक जाल में फंसता चला जाता है. भारतीय पौराणिक कथाओं और लोककथाओं से प्रेरित यह फिल्म इंसान की इच्छाओं, लालच और अलौकिक शक्तियों की एक डरावनी कहानी पेश करती है. राही अनिल बर्वे के निर्देशन और आदेश प्रसाद के सह-निर्देशन में बनी इस फिल्म में सोहम शाह, ज्योति मालशे, अनीता दाते और मोहम्मद समद नजर आए हैं. फिल्म का निर्माण सोहम शाह, आनंद एल. राय, मुकेश शाह और अमिता शाह ने किया है.

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5. भेड़िया

अरुणाचल प्रदेश की लोककथाओं और पुरानी मान्यताओं से प्रेरित भेड़िया अलौकिक कहानियों को एक नए और मजेदार अंदाज में पेश करती है. यह फिल्म डर, कॉमेडी और रहस्य का अनोखा मेल है. फिल्म की कहानी भास्कर (वरुण धवन) की है, जो एक सड़क निर्माण ठेकेदार है और एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अरुणाचल प्रदेश जाता है. वहां एक रहस्यमयी भेड़िया उसे काट लेता है, जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है. उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगते हैं.

जब भास्कर और उसके दोस्त इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें उस पौराणिक जीव, जंगल और स्थानीय लोगों की मान्यताओं के बीच एक गहरा रिश्ता पता चलता है. हास्य, डर और लोककथाओं के जरिए यह फिल्म इंसान और प्रकृति के नाजुक रिश्ते को एक मनोरंजक अंदाज में दिखाती है. अमर कौशिक के निर्देशन और निरेन भट्ट के लेखन में बनी इस फिल्म में वरुण धवन, कृति सेनन, अभिषेक बनर्जी, दीपक डोबरियाल और पॉलिन कबाक अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्माण दिनेश विजान और ज्योति देशपांडे ने किया है.

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प्राचीन देवी-देवताओं से लेकर रहस्यमयी जीवों और सदियों पुरानी कहानियों तक, ये फिल्में भारत की समृद्ध लोककथाओं को जीवंत करती हैं. साथ ही, दर्शकों को अलौकिक शक्तियों और रहस्यमयी दुनिया की एक रोमांचक झलक भी दिखाती हैं.