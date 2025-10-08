बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनी कांतारा चैप्टर 2, छह दिन की कमाई के सामने फेल हुई छावा-सैयारा, 1000 करोड़ से बस इतनी दूर

ऋषभ शेट्टी और होम्बले फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 ने सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया है. रिलीज के साथ ही यह फिल्म दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है. दमदार कहानी, भव्य विजुअल्स और संस्कृति से जुड़ी गहराई ने इसे भारतीय सिनेमा का नया मानक बना दिया है. आलोचकों से लेकर आम दर्शक तक, हर कोई फिल्म की तारीफों के पुल बांध रहा है. छह दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में ₹427.5 करोड़ की रिकॉर्डतोड़ कमाई कर ली है और अब ₹500 करोड़ के आंकड़े को छूने के कगार पर है.



रिकॉर्डतोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कांतारा: चैप्टर 1 ने सिर्फ छह दिनों में ₹427.5 करोड़ की वैश्विक कमाई करते हुए भारतीय सिनेमा में नया इतिहास रच दिया है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि फिल्म जल्द ही ₹500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी और ₹1000 करोड़ की ओर तेजी से बढ़ रही है. सोशल मीडिया पर चर्चा, पॉज़िटिव रिव्यू और दर्शकों की भारी भीड़ इस सफलता की बड़ी वजह हैं.

शानदार टीम और मेकिंग

यह फिल्म होम्बले फिल्म्स की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है. संगीत निर्देशक बी. अजनिश लोकनाथ, छायाकार अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिजाइनर वीनेश बंगालन ने फिल्म की भावनात्मक और विजुअल गहराई को नई ऊंचाई दी है. फिल्म में 25 एकड़ के क्षेत्र में फिल्माया गया एक भव्य युद्ध दृश्य शामिल है. इसमें 500 से अधिक प्रशिक्षित योद्धा और करीब 3000 कलाकार शामिल थे. 45 से 50 दिनों तक चले इस शूट को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े दृश्यों में गिना जा रहा है. आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को रिलीज हुई कांतारा: चैप्टर 1 को कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी में दुनियाभर में प्रदर्शित किया गया है. भाषा चाहे कोई भी हो, कहानी की जड़ों से जुड़ी आत्मा हर दर्शक के दिल में उतर गई है.